Роль «художественного вымысла» в кино

Каждый раз, когда выходит очередной фильм, снятый по историческим событиям, в обществе разгораются споры о том, соответствует ли представленный сюжет действительности, или показанное на экране является «художественным вымыслом» автора, далёким от реальной истории. Примерами тому – обсуждения таких киноновинок, как сериал «Чернобыль» о трагедии на советской атомной станции, фильм Павла Лунгина «Братство» о событиях в Афганистане и картина «Викинг», снятая по заказу Константина Эрнста и Первого канала.

Сколько копий сломано на просторах интернета о том, что их авторы привнесли «отсебятину» туда, где делать этого было нельзя. При этом защитники произведения часто прикрываются словами о том, что режиссёр и сценарист имеют право на использование «художественного вымысла», а их противники, наоборот, утверждают, что в работе с историческим контекстом никакие вольности не допустимы. Давайте задумаемся над тем, чья позиция более правильная, и полезны ли в принципе такие обсуждения.

Всякий творец при создании своего произведения, будь то фильм или повесть, стремится донести до аудитории определённые взгляды и смыслы. И для достижения своих целей он как опирается на реальные факты, закономерности и описания исторических событий, так и придумывает свои сюжетные линии, образы героев, декорации и так далее. В этом процессе всегда присутствуют и элемент описания реальности, и элемент фантазии автора.

Даже полностью документальное кино, основанное на архивной кинохронике, всё равно будет содержать изрядную долю «художественного вымысла», потому что в зависимости от того, какие факты озвучены, в каком порядке, а какие – просто оставлены за кадром, у зрителя можно сформировать абсолютно разное понимание показанных событий. То есть в творческом процессе кинопроизводства первостепенную значимость имеет не сам факт наличия придумок автора, а то, какие смыслы и взгляды фильм доносит до аудитории.

Таким образом, «художественный вымысел» в фильме – это средство, а его идейная составляющая – это цель, ради которой и снят фильм. И не надо путать первое со вторым.

Наш зритель, вероятно, сейчас задаётся вопросом: «И что же: раз всякое кино содержит элемент «художественного вымысла», то теперь нельзя и авторов лживых произведений обвинять в подмене и манипуляциях?» Не только можно, но и нужно. Просто надо правильно расставлять акценты, обращая внимание не столько на сам факт наличия «художественного вымысла», сколько на то, как он использован. Например, если режиссёр или сценарист проявили свою фантазию для того, чтобы сформировать ложное понимание какой-то важной темы у зрителя, по сути – обмануть его, то это и следует раскрыть в обсуждении.

На самом деле, фальшь и подмены люди обычно достаточно хорошо чувствуют и стараются реагировать соответствующим образом. Именно поэтому ветераны Афганистана не стали радоваться выходу фильма Лунгина «Братство», а предприняли усилия, чтобы предотвратить показ и дискредитировать картину, в которой советская армия представлена самым большим злом на планете. И православные люди, несмотря на весь пиар «Викинга» на Первом канала, не обрадовались выходу фильма, потому что их предков там представили грязными дикарями. В частности, на сайте КиноЦензор около 80 процентов всех проголосовавших пользователей отметили пункт «Пропаганда ложных исторических концепций, искажение исторических событий».

И в оценке сериала «Чернобыль» именно этот пункт про искажение истории набрал больше всего голосов в разделе «Вредная пропаганда». А в интернете широкое распространение получила вот такая цитата. Озвучим её полностью, потому что она хорошо раскрывает тему:

«Я поясню вам кое-что про «художественный вымысел». Представьте, что кто-то снял фильм про вас. В этом фильме – масса точных деталей из вашей жизни, вплоть до точной передачи интерьеров вашего дома. Но есть эпизоды, где вы насилуете свою собаку и сталкиваете под поезд свою мать. А когда вы этим возмущаетесь, вам говорят: ну авторы же имеют право на художественный вымысел! Вот так и с телесериалом «Чернобыль». Там есть немало реальных деталей из жизни СССР, но и куча омерзительных эпизодов, которых в реальной чернобыльской истории не было, и быть не могло в принципе. Это «художественный вымысел» на уровне маэстро Геббельса, который тоже был большой «мыслитель» такого рода…»

Автор этой цитаты, говоря о «художественном вымысле», обвиняет создателей сериала именно в подмене идейной и исторической составляющих, для чего сравнивает авторов произведения с Геббельсом. И это правильно, потому что сам по себе «художественный вымысел» не плох и не хорош: это всего лишь инструмент, который можно направить и на благо. Классический пример созидательного использования художественного вымысла в историческом фильме – фраза Александра Невского в картине 1938 года: «Но если кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет».

На самом деле её авторство принадлежит советскому писателю Петру Андреевичу Павленко, и впервые она появилась в его киносценарии про великого русского полководца. И пусть эти слова в действительности не принадлежат самому Александру Невскому, но зато они, как и весь фильм, прекрасно отражают значимость события и понимание русским народом перспектив всякого агрессора. Именно этой фразой хочется завершить данный видеоролик в качестве ответа всем тем, кто сознательно использует кинематограф и инструмент «художественного вымысла» для очернения истории России.

Источник: сайт КиноЦензор

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/rol-hudozhestvennogo-vyimyisla-v-kino/