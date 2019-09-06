«Мы — рабы США»! — в Польше унижены действиями Майка Пенса

Свершилось! Поляки догадались, что американцы их банально используют, как используют обычно женщин с низкой социальной ответственностью. Польское издание Polityka обрушилось с критикой на правительство страны после визита вице-президента США Майка Пенса.

Автор Polityka Цезары Кованда считает, что Польша превратилась в раба Штатов, безоговорочно выполняя все прихоти Вашингтона. Пенс как следует «нагнул» поляков и улетел в США довольный. Американские IT-гиганты освобождены от налогов, Варшаве запрещено сотрудничать с Huawei. Взамен только словесные благодарности.

Кованда отметил, что посол США в Польше также успешно пролоббировала преференции для американского фармацевтического гиганта Genentech и агрегатора такси Uber. Польские власти только молча кивнули головой, закрыв глаза на ущерб местных таксистов и производителей лекарств.

Кроме того, американцы будут создавать в Польше сети 5G на своих условиях. А это любые цифры в контрактах, которые понравятся Вашингтону, а также полнейший отказ от неприкосновенности частной жизни для простых граждан. Эдакий цифровой налог и расширение слежки в одном флаконе.

И вот польский журналист начинает сомневаться, нужна ли его стране безопасность под крылом НАТО, если цена этому — рабство. Впрочем, подобные вопросы волнуют пока только СМИ, польские политики с радостью облизывают ботинки Майка Пенса, не переставая улыбаться.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»