Вдогонку к юбилею лунной афёры

А я вспомнил, что у нас верующие в американский подвиг, всё ещё активно уверяют друг друга, что «в СССР следили за полётами американцев к Луне и перехватывали поступающие оттуда сообщения». И даже показывают мужика, у которого есть катушки с плёнками к магнитофону, на которых записаны все переговоры астронавтов с ЦУПом… показанные всему миру по телевизору!

У меня Рен ТВ опять брало интервью об этой афере, в этом интервью я опять тщетно пытался обратить внимание на то, что единственная, кто ничего не слышала о высадке американцев на Луну, – это мировая наука. Ни в одном научном, рецензируемом журнале всё ещё нет сообщения об этом подвиге – рецензенты в этих журналах высадку на Луну не подтверждают. Между тем, эти рецензенты уже давно бы разрешили публикацию материалов о высадке на Луну, если бы американцы в те годы сделали то, что обязаны были сделать, – обеспечили независимое подтверждение своего подвига.

Как передают живущие в США (к искреннему удивлению интересующихся), 50-летний юбилей «высадки американцев на Луну» (куда уж как круглая дата!) в США никак не отмечался – застеснялись герои . Видимо в самих США количество скептиков уже таково, что герои боятся о себе напоминать, чтобы не являть стране подонков, обворовавших избирателей под видом полётов на Луну, и не подставлять верующих дураков под смех нации.

Но особенно в восторге от телевизора космонавт Леонов, который, якобы и сам следил за полётом, и «большие люди» следили. И Леонов практически в каждой передаче о Луне передаёт подробности этого слежения.



«В Чернышевских казармах была в/ч 32103 – центр дальней космической связи. Вот мы там присутствовали, ясно, что сигнал передавали и нашим большим людям…», – уверяет Леонов зрителей об, якобы, прямом перехвате переговоров американских астронавтов с Луны с американским Центром управления полётами.

Казалось бы, Леонов говорит правду. Ведь полет американцев к Луне был рекордом, а рекорд обязан подтвердить независимый судья.

И, что главное, сам Советский Союз всегда так и поступал. В моём фильме «Максимум лжи и глупости» http://www.ymuhin.ru/node/300 есть кадры из британского фильма на эту тему. В этом фильме Борис Черток рассказывает о посылке впервые в мире космического корабля к Луне.



Он говорит: «Надо было найти способ как заставить всё человеческое общество поверить, убедить человечество в то, что мы действительно попали на Луну. И вот тогда вдруг сообразили, что есть в Англии обсерватория в Джодрелл-Бэнк, у неё были хорошие, остронаправленные антенны, пожалуй, лучшие в мире…».



Диктор дополняет: «И Советский Союз направил секретное письмо в космический центр Джодрелл-Бэнк – только оттуда можно было проследить за полётом станции до самой посадки.



В то время директором там был Бернард Лоэл». И далее следуют слова самого Лоэла: «К моему огромному удивлению, я обнаружил длинное сообщение из Москвы, в котором помимо подробных характеристик станции «Луна», говорилось о нашем центре исследований, а также об его уникальных возможностях проконтролировать полёт автоматической станции.



Прочитав его, я сразу же понял, от нас чего-то ждут, и мы без промедления решили действовать». Черток продолжил: «Тогда мы точно сообщили и время старта, и координаты, по которым идёт «Луна», вот этот лунник он (английский космический центр) действительно засёк и следил за полётом нашего лунника к Луне».

Великобритания была активным членом НАТО и поэтому, в общем-то, враждебно относящимся к СССР государством. Тем не менее, для подтверждения полёта обратились даже к ней.



И ещё: Советский Союз сообщил англичанам точные координаты траектории полета советского лунника вокруг Земли и к Луне. Зачем? Затем, ещё раз повторю, что остронаправленной антенной иначе невозможно проследить за космическим кораблем без знания, в какой точке космоса он находится.



Соответственно, если передача идёт с Луны, то антенны необходимо направить на Луну, иначе с астронавтами на Луне не соединишься и их переговоры не перехватишь.

Вопрос: а американцы сообщали хоть кому-нибудь координаты полета «аполлонов»? Чтобы хоть кто-то подтвердил факт полёта к Луне и факт высадки?

Нет!

Сначала об СССР.

Мало того, что СССР не сообщали координаты и не просили подтвердить высадку американцев на Луну, но и когда советские разведывательные суда подошли к мысу Канаверал, чтобы из нейтральных вод попробовать самим засечь параметры траектории «Аполлон-11», к ним навстречу вышла эскадра из 15 американских боевых кораблей, расчехлила орудия и включила станции радиоэлектронного глушения.



15 минут наши радиометристы пытались что-то замерить, потом отключили оборудование и наши суда ушли из этого района. То есть, американцы сделали все, чтобы СССР не мог проследить за тем, куда девались их «аполлоны» после старта. И, тем самым, НЕ МОГ СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИХ ПОДВИГА! США почему-то было достаточно, чтобы их подвиг подтверждали только идиоты, и только со слов NACA.

Ну, хорошо, СССР – это враг, это «империя зла», но ведь была ещё и союзница США по НАТО, верная Великобритания. Почему американцы не просили космический центр Джодрелл-Бэнк проследить за их «аполлонами» и подтвердить их посадку на Луну?

Но даже если не просили, то почему англичане сами не навели свои лучшие в мире остронаправленные антенны на Луну, и не перехватывали передачи с Луны самостоятельно? Проблем-то не было – вон на небе Луна, направил на неё антенны, и записывай то, что по идее получал и ЦУП в США.

Кстати, а где находится этот ЦУП? Справка:

«Космические корабли запускает Космический центр им. Дж. Кеннеди, в штате Флорида. Если же корабль пилотируемый, то за организацией полета следит также Космический центр им. Л. Джонсона, расположенный в Хьюстоне, штат Техас. Другие важные научно-исследовательские центры НАСА разместились в штатах Виргиния, Западная Виргиния, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Мексико, Алабама, Луизиана, Огайо, Нью-Йорк.



В 1961 г. НАСА приняла программу пилотируемых космических полетов «Аполлон», целью которой была высадка человека на Луне. Ее осуществили в 1969 г. американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, которых доставил на Луну космический корабль «Аполлон-11». Тогда Нил Армстронг, первым ступивший на лунную поверхность, заявил: «Это маленький шаг для человека, но громадный для человечества».

Так как Космический центр им. Линдона Джонсона расположен рядом с Хьюстоном (снимок вверху), астронавты называют его просто Хьюстон, особенно во время сеансов космической связи, которые всегда начинаются с этого слова».

Поскольку и все указанные географические пункты в США, и британский космический центр Джодрелл-Бэнк находятся в Северном полушарии, то им ничего не мешало навести антенны на Луну и вместе принимать оттуда: «Это маленький шаг для человека, но громадный для человечества». Не так ли?

Не так. Потому, что собственно те антенны, которые, якобы, принимали сообщения с Луны и посылали на Луну команды, находились… в Австралии, в Южном полушарии. Мало этого, Австралия ещё и практически точно находится на противоположной стороне земного шара от США и Англии.



Когда Луна видна в Австралии, она не видна ни в Англии, ни в США. И не видна, конечно, в Москве, в Чернышевских казармах в воинской части 32103.

Американцы сделали всё, чтобы никакого независимого подтверждения их полётов к Луне получить было невозможно. Ни врагам, ни союзникам.

Вот и празднуй тут 50-летний юбилей…

Исключительно в кругу дебильных почитателей.

Ю.И. Мухин



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