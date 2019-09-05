Вассерман и Стариков ответили Познеру, назвавшему советского человека «уродом»

Политический аналитик Анатолий Вассерман заявил, что человек начинает ругаться тогда, когда исчерпал возможности доказать свою правоту.

Ранее известный журналист и телеведущий Владимир Познер во время интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» заявил, что Советский Союз отрицательно повлиял на население страны, породив своеобразного «урода» — так называемого советского человека.

«Вот этот советский человек — это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое. И может быть, это самое главное», — заявил телеведущий.

По мнению Владимира Познера, ни один человек не может жить без веры во что бы то ни было. При этом он добавил, что изначально советские люди были вдохновлены новой идеологией и были готовы на героические поступки.

«Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой ни ради чего, и ты тоже. Тогда что происходит с тобой: ты становишься циником — не скептиком, а циником», — добавил он.

Главный вклад советской идеологии, по мнению Познера, заключается в том, что она якобы «уничтожила веру в человечество у огромного количества людей». Комментируя слова известного журналиста, политический эксперт, знаток, интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что частично утверждения телеведущего близко к истине, но с некоторыми оговорками.

«Действительно, очень многие пламенные энтузиасты советской власти прошлых времен стали циниками и это в лучшем случае. Среди них завелось немало вполне откровенных, клинически чистых уголовных преступников. Самый известный из них — это активист научно-технического творчества молодежи Михаил Борисович Ходорковский. Но во всех подобных случаях есть серьезное основание сомневаться в том, что рассматриваемый клинический образец был изначально чистым и честным. Скажем, тот же Ходорковский участвовал в этом самом движении научно-технического творчества молодежи, когда оно уже стало каналом обналички, а надо сказать, что в советское время каналы безналичного и наличного денежного обращения были разделены заметно жестче, чем сейчас и соответственно обналичка была заметно выгоднее, чем сейчас. И вряд ли человек технически грамотный этого не знал, рискну предположить, что он (Ходорковский — Прим. ФАН) и пошел в это самое НТТМ не только из бескорыстных соображений», — утверждает Вассерман.

Точно также, по словам собеседника ФАН, в студенческие отряды ездили не только за «туманом и запахом тайги», но и за довольно длинным рублем. Однако большая часть тех, кто жил в советское время и искренне верил в советские идеалы, «так и остались искренне верующими, а циниками стали те, кто был ими и в советское время». Дело в том, что уже в постсоветское время необходимость скрывать свой цинизм отпала.

«Я родился 9 декабря 1952 года, то есть уже после ВОВ и естественно не могу толком знать, что чувствовали и что думали люди до нее, но у меня все-таки сложилось ощущение, что и до войны коммунизм был в большей степени делом веры, чем делом убеждения. И тогда большая часть наших сограждан именно верила в неизбежность светлого будущего, но не знала толком, как и в какой форме, оно придет. Что касается послевоенных лет, то опять же насколько я могу судить по своему достаточно скромному детскому опыту, люди скорее были просто убеждены в том, что раз мы такого врага (Гитлеровская Германия — Прим.ФАН) сокрушили, значит нам по плечу решение любых задач, но какие именно задачи ставятся, это как раз теоретикам видней», — продолжает интеллектуал.

Это, без преувеличения справедливое убеждение и привело к тому, что когда развитие коммунистической теории подменили догматическим повторением и цитированием Маркса с Энгельсом, началось вырождение советской идеи. Однако это вырождение началось не от того, что в самой идее всерьез разочаровались, а от того, что не понимали ее сути.

«Кстати, не понимали не только на нижестоящих уровнях, но скажем, тот же Никита Сергеевич Хрущев (первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы — Прим. ФАН) отличился множеством высказываний, доказывающих как раз то, что он сам искренне не понимал, в чем суть этой идеи. И что касается массового разочарования, я не думаю, что оно породило столь же массовый цинизм. Скорее, дело было именно в непонимании того, что происходит. А циниками в любом случае становятся сравнительно немногие, просто потому что цинизм — это мировоззрение, довольно быстро разрушающее самого циника», — говорит Анатолий Вассерман.

Комментируя же заявление о том, что СССР породил «уродов», собеседник ФАН отметил, что «человек начинает ругаться тогда, когда исчерпал возможности доказать свою правоту».

«Есть такая детская поговорка — кто как обзывается, сам так и называется. И если Познер называет своих сограждан уродами, то с хорошей вероятностью означает, что он сам себя ощущает уродом, но старается перевести со своей головы на здоровую», — заключил интеллектуал.

Свое несогласие с мнением Владимира Познера высказал и писатель, общественный деятель, эксперт Федерального агентства новостей Николай Стариков, который заявил, что у него сложилось впечатление, будто он с господином Познером «жил в каких-то разных Советских Союзах».

«В моем Советском Союзе я, будучи ребенком, мог спокойно пройти по лестнице, нажать на любую кнопку дверного звонка и попросить стакан воды, чтобы попить. И не было страшно ни тому, кто дверь открывает, ни мне как ребенку, что произойдут какие-то печальные последствия моих действий. Советский человек, в отличие от человека западного, был во многом человеком бескорыстным. Он легко мог поехать на стройки народного хозяйства, строить новые железные дороги, делать что-то важное и нужное для всей страны и при этом его личные интересы были где-то на втором или третьем плане после интересов общественных. Разве это не хорошая черта? Разве это не должно приветствоваться?» — задается вопросом Стариков.

Собеседник ФАН также выразил согласие с телеведущим, заявившим, что советский человек «говорил одно, но думал другое». Это могло проявляться в общественной сфере.

«А разве в общественной сфере сегодняшнего, да и тогдашнего Запада это наблюдается? Уверен ли господин Познер, что все 100% западного населения обожают гей-парады? Что им нравится во всем винить Россию? Что они согласны с тем, чтобы детей в школе учили натягивать презервативы на фарфоровые члены? Мне кажется, что нет, тем не менее голосов протеста что-то неслышно. Уверен ли господин Познер, что сегодня 100% жителей Запада радуются, когда бомбы падают на головы сирийских детей и когда Запад атакует какое-то другое государство? Тоже наверно нет, но при этом голосов протеста, требующих изменить ситуацию, мы что-то не слышим. Поэтому то двоемыслие, о котором рассказывал Оруэлл (британский писатель и публицист Джордж Оруэлл — Прим. ФАН) в своем романе «1984» — оно давно существует. И существует не у нас, существует на Западе», — заключил Николай Стариков.

Напомним, Владимир Познер ранее заявлял, что в Российской Федерации никогда не было демократии, так как власть монарха была абсолютной, а права человека исторически никогда не защищались.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108281