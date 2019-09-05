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Уровень развития человека. Алексей Орлов и Александр Соколов. Часть 2

18:53. 5 сентября 2019 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

Державное строительство. Выпуск 11. Часть 2

Алексей Орлов и Александр Соколов

1. Что мешает человеку в его развитии и понимании своего предназначения?
2. Инструменты возрождения.
3. Образ будущего Человека в его развитии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T4w9V0UpBSs

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