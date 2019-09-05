Сводки от ополчения Новороссии 05 сентября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой. За прошедшие сутки противник дважды нарушил режим прекращения огня.

На попаснянском направлении боевики 72 бригады ВСУ по приказу военного преступника Богомолова подвергли обстрелу из гранатомётов различных видов и крупнокалиберных пулемётов район населённого пункта Первомайск.

На дебальцевском направлении боевики 30 бригады по команде преступника Гараза обстреляли из вооружения БМП район населённого пункта Нижнее Лозовое.

Жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Мы в очередной раз призываем международные организации немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на ВСУ с целью сохранения достигнутого перемирия.

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Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры.

Нашей разведкой отмечено прибытие двух БРДМ 72 бригады в район н.п. Попасная, размещённых на территории жилого домовладения.

В районе н.п. Выскрива выявлено размещение одной БРДМ в непосредственной близости от жилых домов.

Несмотря на угрозу для жизни мирного населения и своих военнослужащих, командиры соединений ВСУ продолжают отдавать преступные приказы на хаотичное минирование местности в зоне карательной операции.

При установке минно-взрывных заграждений преступники ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей.

Данные действия украинских оккупантов приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих боевиков.

Так, вчера вечером в районе населённого пункта Троицкое автомобиль «Урал-59» отдельной мотопехотной бригады ВСУ, прибывшей на замену 30 отдельной механизированной бригады, подорвался на мине, установленной их предшественниками. В результате подрыва двое военнослужащих 59 бригады получили ранения.

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Украинская сторона продолжает затягивать начало ремонтно-восстановительных работ моста через р. Северский Донец на участке разведения № 1 в районе н.п. Станица Луганская.

На глазах международных наблюдателей СММ ОБСЕ украинские специалисты изображают бурную деятельность, но как только сотрудники миссии покидают данный район, все работы прекращаются.

С целью недопущения распространения информации о бездействии украинских специалистов представители украинской стороны в СЦКК препятствуют работе журналистов в районе проведения работ. Непристойное поведение представителей украинской стороны доходит до физического насилия в отношении представителей республиканских СМИ.

Так, вчера представитель украинской стороны в СЦКК проявил агрессию в отношении корреспондента Государственной телерадиокомпании ЛНР, снимавшего репортаж на мосту у Станицы Луганской. Нападавший пытался отобрать камеру у журналиста, схватил его за руку и пытался затащить на подконтрольную Украине территорию.

Данные действия являются не только грубым нарушением 34 статьи Конституции Украины, гарантирующей свободу слова граждан, но и физической агрессией, угрожающей здоровью сотрудников СМИ.

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