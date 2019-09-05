Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 сентября 2019

Подземные города террористов

Несколько долин на территориях северной Хамы и южного Идлиба открывают путь в обход гор Латакии, которые расположены западнее. За этими равнинами лежит дорога на Идлиб – главный оплот террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России). Поэтому фронт северной Хаме для боевиков представлял особо важное направление. Несколько лет тому назад правительственные войска предприняли первую попытку организовать наступление в этой местности – и крайне неудачно. Бои на относительно прямом участке фронта быстро превратились в бойню и выродились в ряд фронтальных атак с обеих сторон. Иногда джихадистам удавалось не только «спрямлять углы», но и отвоевать новые земли. Поддержка российских ВКС в конце концов сделала свое дело и фронт в северной Хаме превратился в так называемый "Латаминский выступ" – почти равнобедренный треугольник позиций джихадистов, вклинившийся в позиции САА. Операция сирийской армии, начавшаяся в начале мая 2019, ликвидировала "Латаминский выступ" к концу августа. Теперь любой интересующийся зритель может сам посмотреть, что представлял из себя этот укрепленный район, угрожавший многие годы городу Хама – столице одноименной провинции, до которой грозились дойти террористы…Будет интересно посмотреть, какое применение всему этому добру сирийцы найдут после войны.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В последнем оплоте джихада вместе с русскими

Российские спецы в Хан-Шейхуне. Так как нашивок нет, то непонятно – то ли ССОшники, то ли ЧВКшники.Сопровождали группу иностранных журналистов, которых привезли в освобожденный Хан-Шейхун.Видео итальянского журналиста, где собственно и засветились "вот эти ребята".Касательно ситуации на фронте, то он пока стабилен – сирийцы пишут, что у боевиков есть 2-3 дня, чтобы отвалить на 10-20 километров с тяжелым вооружением и разблокировать трассу Хама-Алеппо, иначе наступление снова покатится на север. Ждем.Также стоит отметить очередной налет кустарных БПЛА на Хмеймим, по заявлению МО РФ все что летело сбили на подлете. Отличный повод для продолжения авиаударов.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

На ливано-израильской границе

Израильская база на границе с Ливаном после перестрелки Израиля и "Хезбаллы" 1 сентября.По итогам произошедшего стороны продолжают сыпать взаимными угрозами и обещаниями показать друг другу кузькину мать, "если что".Насралла официально заявил, что на любую израильскую атаку на Ливан "Хезбалла" ответит. Обстрел военной базы Авивим стал демонстрацией того, что "красные линии" Израиля на границе с Ливаном "Хезбалла" не считает существенными.Кроме того, Насралла пообещал предпринять усилия по борьбе с израильскими БПЛА вторгающимися в воздушное пространство Ливана, используя имеющиеся у "Хезбаллы" ракеты. По заявлению Насраллы, Нетаньяху не удастся с помощью войны против Ливана спастить от обвинений в коррупции.Также обе стороны продолжают отрицать потери в этой истории.Ливанский сайт "Аль-Манар" заявляет http://english.almanar.com.lb/821339 , что израильские СМИ якобы сообщили о 4 солдатах получивших ранения в результате того, что палестинцы кидали в них камни. Естественно, что эту историю пытаются трактовать как попытки списать потери 1 сентября на другие эпизоды (практика хорошо известная по войне на Донбассе).Элайджа Магье пишет, что в руководстве "Хезбаллы" обсуждался удар противокорабельной ракетой по израильскому судну https://ejmagnier.com/2019/09/02/hezbollahs-response-strategy-was-imposed-by-netanyahus-bad-luck/ зашедшему в территориальные воды Ливана, но на этот уровень "Хезбалла" решила не переходить, ответив на точечный удар точечным ударом, без поднятия ставок, предоставляя Израилю либо самому выступить инициатором войны, либо отступить. Сейчас мячик переброшен Нетаньяху и "Хезбалла" использует это в своей пропаганде для демонстрации того, что она лишь предпринимает ответные меры, не нападая первой. Разумеется, готовности ответить на любое нападение это не отменяет, что "Хезбалла" и продемонстрировала 1 сентября.Израильская пресса в свою очередь упирает на то, что "Хезбалле" эскалация тоже не выгодна, так как она еще не полностью восстановила потери в живой силе в результате кровопролитной сирийской кампании, поэтому она предпочитает отвечать дозировано, не сваливаясь в апокалиптические сценарии. Да и сам Насралла, несмотря на нарушенную "красную линию" и фактический удар по Израилю, все равно продолжает жить в сети подземных бункеров, потому что боится гнева Израиля.Стоит также отметить, что вчера МИД Сирии официально поддержал https://prophecynewsstand.blogspot.com/2019/09/syria-praises-hezbollah-attack-on-israel.html ответные действия "Хезбаллы" против Израиля.Вкупе с поддержкой действий "Хезбаллы" со стороны Ирана, не трудно заметить, что практически все страны шиитской оси высказались в поддержку "Хезбаллы".

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com