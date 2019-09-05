Россия открыла рыбзавод на Курилах, Япония в ярости

Японские власти соответствующе ответят на открытие рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом заявил генсекретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Включая представление, мы планируем дать надлежащий ответ», — сообщил генсекретарь. При этом он не уточнил, заявит ли Япония официальный протест российской стороне.

Как отметил Ёсихидэ Суга, позиция Токио по вопросу Курильских островов не изменилась. Генсекретарь кабинета министров подчеркнул, что японские власти продолжат вести переговоры с Россией, стремясь решить этот вопрос и подписать мирное соглашение.

В среду, 4 сентября, российский президент Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке принял участие в открытии нового крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан.

Между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора по поводу принадлежности Курильских островов. В Токио острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи называют своими «северными территориями».

Япония настаивает, что мирное соглашение не может быть заключено без решения территориального вопроса. Позиция России состоит в том, что сначала должен быть подписан договор, после чего можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии.

В июне Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы. Он добавил, что у России есть большие программы развития Дальнего Востока, в том числе Южных Курил, и «спускать российский флаг», поднятый над социальными объектами островов, не планируется.

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Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия рыбзавода на Шикотане