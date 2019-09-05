Почему запад вечно подставлят своих сторонников в России?
10:21. 5 сентября 2019 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Наложите у себя запрет, если хватит у вас решимости, даже и на всю легковесную литературу, – по существу она не что иное, как тот же шум, но только в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего более несовместимого с правильным умственным укладом, чем жажда чтения новинок.