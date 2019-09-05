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Общая классификация сфер АШ

00:09. 5 сентября 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:
Для более четкого понимания какие ювелирные изделия мы предлагаем в отличии от остальных ювелирных мастерских, представленных на рынке, мы решили предложить вам ознакомиться с общей структурой наших изделий, т.е. с базовыми принципами ее построения.
 
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   Основное наше преимущество перед всеми другими ювелирными мастерскими заключается в том, что наши изделия не просто красивыая «ювелирка», но она несет в себе весьма прикладную (тонко-материальную) функцию! И мы говорим не только о внешней красоте, дарующей эстетическое удовольствие! Все наши изделия несут в себе основную функцию – они структурируют пространство! Каждое в большей или меньшей степени, и потому можно их причислит не только к изящным украшениям, но и к инструментам практикующего эзотерика и экзотерика, при помощи которых каждый владелец решает какие-то задачи, проявленные в функции изделия.
Условно говоря, каждое изделие это некий ключ, который позволяет открыть некую дверь, отделяющую человека от следующего этапа его личного опыта. Но это отдельный разговор и мы его, конечно, проведем отдельно, чуть позже, когда предложим вам ознакомиться с детальными экспертными описаниями полевых испытаний ключевых изделий – различных кулонов!
А сейчас мы подойдем к вопросу сугубо материально и практически, разобрав вопрос - по каким физическим критериям различаются и характеризируются наши изделия. Ибо понимание этих принипов повзволит вам или выбрать себе изделие по представленным образцам или реализовать ваш творческий потенциал и скомпоновать свое уникальное изделие, которое мы пока еще даже не изготавливали,… но можем изготовить!
Все наши изделия базируются на тонкоматериальных свойствах «Сферы АШ», и соответственно она всегда присутствует в каждом нашем изделии и даже не обязательно в единственном числе. Есть изделия, которые представляют собой композицию сфер или сферы в усиливающих оболочках.
Вот мы уже и начали структурировать:
1. Базовые исполнения Сферы АШ:
· Гладкая 
· Булавовидная (с небольшими шишечками в узлах додекаэдра сферы АШ)
· Гладкая, с кристаликами Сваровски
· Булавовидная, с кристаликами Сваровски
· Гладкая, с крупным кристалом внутри
· Булавовидная, с крупным кристалом внутри
2. Сейчас, из практики, действует базовый типоразмерный ряд диаметров сфер: 5, 9…
Но в будущем мы решили перейти на более согласованный и гармоничный ряд...
3. Соответсвенно далее, это варианты геометрической компоновки пространственных фигур из сфер:
· Линейные:
o Внутренние  – это когда несколько (на выбор!) базовых сфер в порядке уменьшения размера по их ряду, собраны в одну сферу по принципу всем известной русской матрешки (пример «Матрешка»).
o Внешние разноразмерные - это когда ряд сфер, разных типоразмеров выкладывается в одну линию  бочёк к бочку (пример «Меч»).
o Внешние одноразмерные - это когда ряд сфер, одного типоразмера выкладывается в одну линию  бочёк к бочку (пример «Бусы», «Браслеты»).
· Фигурные:
o объемные – это когда из сфер собираются обьемные геометрические фигуры: пирамиды, кубы…(подобного еще не заказывали – вы можете быть первым!:)
o плоские – соответственно, сферы собираются в плоские геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, треугольники, многоугольники … (пример «Триединство»)
4. Усиленные – это когда Базовая сфера в изделии оправляется геометрически сложной усиливющей оболочкой (пример «Алатырь», «Эрцгама» и т.п. ). Возможно проработка новой оболочки по вашему заказу – дерзайте!
5. Сложно скомпонованные – когда берутся разные изделия простой компоновки (и не только) и собираются в одно изделие (пример браслет, бусы)
6. Также возможно различные типы покрытия серебра:
· Золочение
· Родирование
· Чернение
7. По типу ношения:
· Кулоны (на различных бэйлах)
· Серьги (на швензах различного типа)
· Кольца 
· Перстни (на различной оправе)
· Бусы 
· Браслеты
· Пряжки
8. Декоративные элементы – тут полный простор для вашей фантазии!
Нам кажется, что на текущий момент информации из этой статьи вполне достаточно, что бы вы смогли сориентироваться в наших изделиях и сделать свой выбор на основе представленных примеров или скомпоновать своё индивидуальное изделие.
С УВАЖЕНИЕМ
Мастерская тонкоматериальных
структур «СЕФРАШ». 

Источник: https://www.spherash.club/post/---

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