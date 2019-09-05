Общая классификация сфер АШ

Для более четкого понимания какие ювелирные изделия мы предлагаем в отличии от остальных ювелирных мастерских, представленных на рынке, мы решили предложить вам ознакомиться с общей структурой наших изделий, т.е. с базовыми принципами ее построения.

Основное наше преимущество перед всеми другими ювелирными мастерскими заключается в том, что наши изделия не просто красивыая «ювелирка», но она несет в себе весьма прикладную (тонко-материальную) функцию! И мы говорим не только о внешней красоте, дарующей эстетическое удовольствие! Все наши изделия несут в себе основную функцию – они структурируют пространство! Каждое в большей или меньшей степени, и потому можно их причислит не только к изящным украшениям, но и к инструментам практикующего эзотерика и экзотерика, при помощи которых каждый владелец решает какие-то задачи, проявленные в функции изделия.

Условно говоря, каждое изделие это некий ключ, который позволяет открыть некую дверь, отделяющую человека от следующего этапа его личного опыта. Но это отдельный разговор и мы его, конечно, проведем отдельно, чуть позже, когда предложим вам ознакомиться с детальными экспертными описаниями полевых испытаний ключевых изделий – различных кулонов!

А сейчас мы подойдем к вопросу сугубо материально и практически, разобрав вопрос - по каким физическим критериям различаются и характеризируются наши изделия. Ибо понимание этих принипов повзволит вам или выбрать себе изделие по представленным образцам или реализовать ваш творческий потенциал и скомпоновать свое уникальное изделие, которое мы пока еще даже не изготавливали,… но можем изготовить!

Все наши изделия базируются на тонкоматериальных свойствах «Сферы АШ», и соответственно она всегда присутствует в каждом нашем изделии и даже не обязательно в единственном числе. Есть изделия, которые представляют собой композицию сфер или сферы в усиливающих оболочках.

Вот мы уже и начали структурировать:

1. Базовые исполнения Сферы АШ:

· Гладкая

· Булавовидная (с небольшими шишечками в узлах додекаэдра сферы АШ)

· Гладкая, с кристаликами Сваровски

· Булавовидная, с кристаликами Сваровски

· Гладкая, с крупным кристалом внутри

· Булавовидная, с крупным кристалом внутри

2. Сейчас, из практики, действует базовый типоразмерный ряд диаметров сфер: 5, 9…

Но в будущем мы решили перейти на более согласованный и гармоничный ряд...

3. Соответсвенно далее, это варианты геометрической компоновки пространственных фигур из сфер:

· Линейные:

o Внутренние – это когда несколько (на выбор!) базовых сфер в порядке уменьшения размера по их ряду, собраны в одну сферу по принципу всем известной русской матрешки (пример «Матрешка»).

o Внешние разноразмерные - это когда ряд сфер, разных типоразмеров выкладывается в одну линию бочёк к бочку (пример «Меч»).

o Внешние одноразмерные - это когда ряд сфер, одного типоразмера выкладывается в одну линию бочёк к бочку (пример «Бусы», «Браслеты»).

· Фигурные:

o объемные – это когда из сфер собираются обьемные геометрические фигуры: пирамиды, кубы…(подобного еще не заказывали – вы можете быть первым!:)

o плоские – соответственно, сферы собираются в плоские геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, треугольники, многоугольники … (пример «Триединство»)

4. Усиленные – это когда Базовая сфера в изделии оправляется геометрически сложной усиливющей оболочкой (пример «Алатырь», «Эрцгама» и т.п. ). Возможно проработка новой оболочки по вашему заказу – дерзайте!

5. Сложно скомпонованные – когда берутся разные изделия простой компоновки (и не только) и собираются в одно изделие (пример браслет, бусы)

6. Также возможно различные типы покрытия серебра:

· Золочение

· Родирование

· Чернение

7. По типу ношения:

· Кулоны (на различных бэйлах)

· Серьги (на швензах различного типа)

· Кольца

· Перстни (на различной оправе)

· Бусы

· Браслеты

· Пряжки

8. Декоративные элементы – тут полный простор для вашей фантазии!

Нам кажется, что на текущий момент информации из этой статьи вполне достаточно, что бы вы смогли сориентироваться в наших изделиях и сделать свой выбор на основе представленных примеров или скомпоновать своё индивидуальное изделие.

С УВАЖЕНИЕМ

Мастерская тонкоматериальных

структур «СЕФРАШ».

Источник: https://www.spherash.club/post/---