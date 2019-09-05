Недоумеваю, слушая президента Хорватии

Во время мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, прошедший 1 сентября в Польше, президент Хорватии Колинда Грабар Китарович, удивила многих историков, заявив:

— Хорватский народ… внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе, в которой активно участвовало более полумиллиона хорватских граждан.

Как известно, Независимое государство Хорватия, провозглашенное усташем Славко Кватерник в Загребе 10 апреля 1941 года, было сателлитом Третьего Рейха, а многочисленные воинские формирования из этой страны воевали на разных фронтах Второй мировой в составе германского вермахта, Кригсмарин, Люфтваффе и ваффен СС и даже несмотря на то, что многие хорваты сражались против нацистов, а армию югославских партизан возглавлял хорват Тито, Хорватию трудно назвать страной – активным участником антигитлеровской коалиции. Это будет выглядеть даже абсурдно. Тем не менее, в последнее время все чаще можно услышать бравурные реляции некоторых руководителей западных стран о том, что именно их государство было чуть ли не главным созидателем победы над нацизмом. Ревизионизм истории, предпринятый на Западе, преследует одну цель – нивелировать любой ценой значимость вклада в Победу Советского Союза, смещение акцента в разговоре о том, кто же внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии и ее союзников, в сторону западных государств.

Мы попросили прокомментировать заявление хорватского президента писателя, лидера движения «Патриоты Великого Отечества» Николая Старикова.

— Николай, почему, на Ваш взгляд, страны, которые в годы Второй мировой сотрудничали и даже были союзниками Германии, стараются причислить себя к победителям нацизма? Можно ли говорить о тотальной ревизии итогов Второй мировой на Западе?

— Вы знаете, мне сложно понять, что хотела сказать президент Хорватии госпожа Китарович, я знаю исторические факты, а они гласят следующее: Независимая держава Хорватская, созданная Гитлером на руинах Югославии, отправила 369-й добровольческий полк на Восточный фронт. Этот полк достаточно хорошо сражался против наших солдат во время Сталинградской битвы, но наши солдаты сражались гораздо лучше хорватских и поэтому полк оказался в окружении, частично был уничтожен, а частично пленен, после чего, товарищ Сталин поступил весьма мудро, вычистив наиболее яростных сторонников нацизма из этого подразделения, под руководством того же самого командира, это подразделение стало называться 1-й отдельной югославской пехотной бригадой и стало первым антифашистским формированием из числа граждан Югославии на территории Советского Союза, что вызвало большое недоумение Иосипа Броз Тито и его товарищей, которые не понимали, откуда вдруг в составе Советской армии появилась полноценная югославская бригада.

Дальше эта воинская часть действительно сражалась против нацистов в рядах Красной армии, освобождала вместе с нашими солдатами Европу и, в некоем смысле, внесла определенный вклад в это историческое событие, но говорить о том, что это было каким-то решающим вкладом, говорить о том, что действия одной пехотной бригады состоявшей преимущественно из хорватов, бывших ранее фашистами, хоть как-то напоминает героическую борьбу советского народа и Красной армии, конечно, не приходится.

Поэтому, слушая президента Хорватии, я, честно говоря, просто недоумеваю и не понимаю, что же она имеет в виду? По сути, сербы сражались практически 100% против нацистов, а вот хорваты разделились на несколько частей. Значительная их часть, усташи, поддерживали нацистов и воевали на Восточном фронте, боролись против партизанского движения на Балканах, часть хорватов, как, например, Иосип Броз Тито, боролись против фашистских оккупантов. В итоге, Югославия воссоединилась и вопрос о том, на чьей стороне воевали хорваты, ушел в историческое небытие. Сегодня, после того, как Запад разорвал Югославию на части, этот вопрос вновь всплывает и в устах президента Хорватии принимает столь гротескные формы.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108290