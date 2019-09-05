Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР
21:39. 5 сентября 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О требованиях протестующих в Гонконге.
«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ КИТАЙ ПОВТОРИЛ СУДЬБУ СССР»
40 лет, работник финансовой отрасли, коренной житель Гонконга:
«Я часто хожу на протесты. У меня есть младший брат — и он, и мои родители тоже поддерживают наши требования. Отзывать законопроект уже поздно: теперь у нас не одно, а пять условий. Они открыли ящик Пандоры, разрешив полицейское насилие, и уже не могут контролировать собственную систему тирании.
Вот пять требований:
i) всеобщее прямое избирательное право. Это ключ для смены режима, ведь так мы сможем поменять лидера, который нас подвел;
ii) независимая проверка полиции: выяснить, кто виноват. Независимая комиссия должна решить и проверить, кто нарушил закон, а кто нет;
iii) перестать жестко подавлять протест: мы не сделали ничего дурного;
iv) отпустить задержанных;
v) отозвать закон об экстрадиции — этого мы, кажется, добились.
Во времена британцев было куда лучше. Люди не боялись «белого террора», у них была свобода слова. Когда Китай был слаб в 80-е годы, в Гонконге был золотой век.
По поводу современной поддержки США… Тут 50 на 50: конечно, очевидно, что они используют Гонконг и как рычаг в торговой войне с Китаем.
У нас, гонконгцев, нет никакой общей культуры с материковыми китайцами. Разве что еда… Мы отличаемся во всем. Китай несет тиранию, а мы хотим демократию! Мы выступаем и против коммунистов, и против всех остальных! Мы понимаем, что прямо сейчас мечта о независимости несбыточна. Но в 1989 году в СССР тоже никто не мог ничего предугадать! Конечно, мы вдохновляемся этой историей. Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР».
32 года, коренной житель Гонконга:
«Я вообще не доверяю китайцам с материка. Я не могу сказать, что отношусь к ним как-то плохо, просто не доверяю.
Если Гонконг объявит себя независимым государством, есть вероятность, что будет бесконечный хаос. Ну вот, простите за аналогию, как вся эта движуха, связанная с Украиной, Крымом и Россией. К тому же легко Китай нас не отпустит, и правительство всегда готово «вернуть нас в лоно родины». Си Цзиньпину я бы сказал «отъебись уже от нас».
Кстати, слышал о протестах в Москве — насколько я знаю, они возникли из-за недопуска к выборам. Собственно, и наш протест, и ваш вызваны одной и той же проблемой — проблемой легитимности власти».
22 года, коренной житель города, родился уже после передачи города Китаю:
«Протестующие и многие гонконгцы ненавидят компартию за диктатуру и постоянное вмешательство в дела Гонконга, особенно в дела выборные. Совместная декларация и Основной закон гарантировали, что Гонконг обладает высокой автономией, но коммунисты не соблюдают закон! Для настоящей демократии нам нужна независимость, но на данном этапе это кажется невозможным без поддержки со стороны иностранных государств.
Си Цзиньпин похож на еще одного Мао Цзэдуна, который слишком увлекся всеобщей централизацией. И все мы знаем, что абсолютная власть коррумпирована абсолютно. Я бы сказал ему: «Просто оставь нас в покое, Гонконг и Китай как-нибудь найдут общий язык». Хотя я, честно говоря, не думаю, что он будет слушать голос народа. При его режиме Китай и Гонконг сталкиваются с еще большим закручиванием гаек. Такого раньше никогда не было! К счастью, не все настолько глупы, чтобы не замечать, что происходит.
Что касается китайского народа, то между нами всегда существовала некая неприязнь, еще задолго до нынешних событий. Но эта кампания еще больше отдалила стороны друг от друга. Мы с ними всегда придерживаемся разных политических взглядов!
Гонконгцы хорошо знают, насколько жестоким может быть китайское правительство. Я считаю, что протест закончится нескоро — правительство должно ответить на требования народа!
Я слышал о протестах в Москве, но не знаю многих деталей, наш город буквально в огне, и своих новостей хватает. Но мы всегда поддерживаем людей в их борьбе за демократию и за свободу собраний, так как сами дорожим этими ценностями».
https://vk.com/wall-156278021_9689 – цинк
В 1989 году Китай предпринял существенные усилия, чтобы не пойти по пути СССР, намотав подобных протестующих на гусеницы танков. Результаты этого выбора получились достаточно наглядны, особенно в сравнении с СССР.
Посмотрим, как пойдет на этот раз, особенно с учетом закручивания гаек в самом Китае и обострения Холодной войны между США и Китаем.
Страшен не тот Тянь-ань-Мэнь который был, а тот, который будет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5257812.html