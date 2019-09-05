Фирменный троллинг Путина

Президент заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть. Но при этом необходимо действовать в рамках закона. Слегка потроллил оппозицию, короче.



Оппозиция уверена, что Путин ее боится и поэтому не приходит поговорить с лучшими людьми этой страны. Президент на упреки и подозрения реагирует спокойно — страна большая, люди в ней живут разные, мнений много. Часто противоположные. Вот я, например, с большинством идей оппозиции категорически не согласен.



«Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций — я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право — и иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении, для того чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов», — сказал глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.





Ну а я о чем? Протестуйте, сколько хотите, на согласованных митингах. Ходите с плакатами «Путин — вор», «Путин должен уйти», «Хотим, как на Украине» «Хотим, как во Франции» и т.д. и т.п. Никто слова не скажет. Наоборот, полицейские будут улыбчивы и предупредительны.



Но не надо переносить свои акции протеста на бульвары и площади, где гуляют люди в свой законный выходной, или перекрывать улицы, где ездят автолюбители по своим делам. Те же улыбчивые полицейские вдруг станут безжалостными и неумолимыми, ибо их главная задача — защищать покой мирных горожан. Уже понятно, что будет как во Франции, а не как на Украине.



Это я так перевел путинскую мысль. Сам-то он так прямо не скажет — должность не позволяет.

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/46997-firmennyy-trolling-putina.html