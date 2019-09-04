Сводки от ополчения Новороссии 04 сентября 2019
- 08:40 ВСУ несут потери на Донбассе: 14 погибших и раненых за один день.
- 08:39 Украинский представитель в СЦКК напал на луганских журналистов на Станичном мосту.
- 08:25 ВАЖНО: ВСУ ведут огонь по Горловке, попадание в детсад.
- 03:00 Чудо на Донбассе: ОБСЕ прозрела и увидела вражескую боевую технику (ВИДЕО).
- Вчера 22:06 “В Еленовке сгорел мой экипаж…”.
- Вчера 20:02 После обстрела со стороны ВСУ на юге ДНР горят поля.
ВСУ несут потери на Донбассе: 14 погибших и раненых за один день
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Украинский представитель в СЦКК напал на луганских журналистов на Станичном мосту
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ВАЖНО: ВСУ ведут огонь по Горловке, попадание в детсад
С утра украинские оккупанты ведут огонь по Горловке и пригородам, есть попадания по жилым домам и социальным учреждениям.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько.
«Посёлок шахты 6/7 (Горловка — прим. РВ), ул. Смирнова, 3 — прямое попадание в гараж, и остекление в доме», — говорится в сообщении.
«Начался обстрел Зайцево. Будьте осторожны. Шахта Глубокая, 51 детский сад — осколок пробил стекло и застрял в стене», — добавил он позже.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Чудо на Донбассе: ОБСЕ прозрела и увидела вражескую боевую технику (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.
За прошедшие сутки противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня. Боевики 72 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Богомолова выпустили тринадцать 82-мм мин по району н.п. Золотое-5 на попаснянском направлении. Жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.
Мы в очередной раз призываем международные организации немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на ВСУ с целью сохранения достигнутого перемирия.
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Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры.
Нашей разведкой выявлено размещение на территории жилых домовладений двух БТР-70 и одной БРДМ-2 в оккупированном ВСУ населенном пункте Счастье.
В населённом пункте Нижняя Ольховая зафиксировано размещение БТР-3 в непосредственной близости от продуктового магазина. В жилых кварталах населённого пункта Троицкое выявлено размещение двух боевых машин пехоты. На территории жилого домовладения в районе населённого пункта Бобровое также отмечается размещение боевой бронированной машины.
С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА миссии СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.
Так, в ночь на 1 сентября преступники ВСУ осуществляли подавление каналов управления БЛА миссии ОБСЕ в районе н.п. Попасная. Также факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются СММ ОБСЕ.
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Нам продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны ВСУ в зоне карательной операции накануне проведения встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске 4 сентября.
Так, по данным наших источников, в район расположения 1-го механизированного батальона 72 омбр отмечено прибытие журналистов подконтрольных штабу «ООС» украинских телеканалов «ICTV» и «1+1» с целью подготовки постановочного видеорепортажа об обстрелах позиций 72 бригады со стороны ЛНР.
Украинские пропагандисты выезжают на передовые позиции в сопровождении начальника штаба 1 механизированного батальона майора Дехтяря, который получил задачу от комбрига Богомолова по подготовке провокационного обстрела силами 1 механизированного батальона 72 омбр позиций НМ ЛНР в районе н.п. Золотое.
В свою очередь подразделения Народной милиции в полной мере выполняют условия перемирия, тем самым обеспечивая безопасность проведения работ сотрудниками МЧС ЛНР и ГСЧС Украины на мосту через реку Северский Донец, которые были досрочно завершены специалистами МЧС ЛНР 2 сентября 2019 года.
Данный факт свидетельствует о явных намерениях ЛНР поспособствовать восстановлению моста и обеспечению мирного населения удобным, а главное безопасным переходом между Республикой и Украиной.
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“В Еленовке сгорел мой экипаж…”
Интервью с танкистом армии ДНР о танковом бое под Еленовкой.
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После обстрела со стороны ВСУ на юге ДНР горят поля
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