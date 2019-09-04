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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 сентября 2019

13:32. 4 сентября 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Многостаночник



Сурово его жизнь помотала.

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США уничтожают Идлиб, — Эрдоган

США уничтожают Идлиб, — Эрдоган | Русская весна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил недавний авиаудар США по сирийской провинции Идлиб.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщило агентство Anadolu.

«В результате бомбардировок США погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, но Идлиб постепенно исчезает. Ранее уже сравнялся с землей Алеппо. Идлиб находится в той же ситуации, что и Алеппо», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер указал, что намерен поднять тему Идлиба на ближайшем трехстороннем саммите Россия — Турция — Иран 16 сентября, а также на предстоящей 74-й сессии Генассамблеи ООН, открытие которой запланировано на 17 сентября. 

По словам Эрдогана, Турция продолжит добиваться создания в Сирии безопасной зоны.

«Мы не намерены прогонять сирийских беженцев, закрывая перед ними свои двери, но мы были бы очень рады способствовать созданию безопасной зоны», — отметил он. 

Ранее в РФ заявили, что США нанесли авиаудар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Террористы попытались атаковать авиабазу «Хмеймим»

Террористы попытались атаковать авиабазу «Хмеймим» | Русская весна

Ударные беспилотники террористов уничтожены возле российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Третьего сентября около 21.20 мск российскими средствами контроля воздушного пространства на удалении от российской авиабазы „Хмеймим” были обнаружены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата. БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления», — говорится в сообщении.

Беспилотники были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами авиабазы.

Пострадавших и материального ущерба нет, авиабаза «Хмеймим» работает в плановом режиме.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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