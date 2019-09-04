Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 сентября 2019
- 11:10 Многостаночник.
- 01:30 США уничтожают Идлиб, — Эрдоган.
- Вчера 22:53 Террористы попытались атаковать авиабазу «Хмеймим».
Многостаночник
Сурово его жизнь помотала.
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США уничтожают Идлиб, — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил недавний авиаудар США по сирийской провинции Идлиб.
Об этом во вторник, 3 сентября, сообщило агентство Anadolu.
«В результате бомбардировок США погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, но Идлиб постепенно исчезает. Ранее уже сравнялся с землей Алеппо. Идлиб находится в той же ситуации, что и Алеппо», — подчеркнул Эрдоган.
Турецкий лидер указал, что намерен поднять тему Идлиба на ближайшем трехстороннем саммите Россия — Турция — Иран 16 сентября, а также на предстоящей 74-й сессии Генассамблеи ООН, открытие которой запланировано на 17 сентября.
По словам Эрдогана, Турция продолжит добиваться создания в Сирии безопасной зоны.
«Мы не намерены прогонять сирийских беженцев, закрывая перед ними свои двери, но мы были бы очень рады способствовать созданию безопасной зоны», — отметил он.
Ранее в РФ заявили, что США нанесли авиаудар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.
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Террористы попытались атаковать авиабазу «Хмеймим»
Ударные беспилотники террористов уничтожены возле российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Третьего сентября около 21.20 мск российскими средствами контроля воздушного пространства на удалении от российской авиабазы „Хмеймим” были обнаружены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата. БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления», — говорится в сообщении.
Беспилотники были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами авиабазы.
Пострадавших и материального ущерба нет, авиабаза «Хмеймим» работает в плановом режиме.
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