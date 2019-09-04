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Россияне завоевали 22 медали на мировом чемпионате WorldSkills в Казани

11:16. 4 сентября 2019 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал:


Лидером соревнований стала команда Поднебесной, третью строчку заняла сборная Южной Кореи.

На прошедшем 45-м чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани российская сборная сложила в свою копилку 22 медали. Об этом сообщила пресс-служба союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

На счету россиян 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм, благодаря чему российская сборная обеспечила себе второе место в общем медальном зачёте. Лидером соревнований стала команда Поднебесной, третью строчку заняла сборная Южной Кореи.


По словам генерального директора союза "Молодые профессионалы" Роберта Уразова, такой результат говорит о высоком уровне подготовки российских специалистов. Он отметил, что Россия из догоняющей стала опережающей страной и составляет конкуренцию "вечным лидерам WorldSkills".

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий и повышение профессионального уровня подготовки и квалификации по всему миру. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, его также называют олимпиадой для рабочих рук. В этом году соревнования проходили в Казани с 22 по 27 августа.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9166927.html

Метки: казань, Китай, профессия, Россия, южная корея

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6170 1012
    ХОХОЛ 4 сентября 2019 в 11:28

    Серые вы где?
    Сегодня Россия умирает особенно сильно.
    22 медали будужим БОГАТЕЯМ.
    Их надо сразу отправлять в ГУЛАГ чтоб не раздражали рукожопых кретинов.
    Как они посмели?
    В то время как “лучшие люди страны” выходят с протестами,страна вымирает,Украина страдает….
    Это какой-то медальный БУНТ и праздник во время ” чумки Шариковых”

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