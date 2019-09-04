Роль Польши – роль Иуды
11:47. 4 сентября 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Первый этап Второй мировой войны начался 1 октября 1938 года
Бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак рассказал, как в его крае относятся к аннексии третьим Рейхом территории Чехословакии, которую де-юре в соответствии с Мюнхенским соглашением безоговорочно поддержали Великобритания и Франция. Акт оккупации фактически одобрили Польша и страны Балтии. Все европейские страны, кроме Советского Союза, в октябре 1938 года были не против судетского аншлюса.
Европа, предельно лояльная Гитлеру
По словам Ладислава Кубизнака, аннексия Судетской области в период 1 — 10 октября 1938 года стала первым этапом Второй мировой войны. То есть первый этап Второй мировой войны начался 1 октября 1938 года, отметил в разговоре с Riga.Rosvesti Кубизнак. Оккупация Чехословакии нацистской Германией получила поддержку Европы, страны которой таким образом продемонстрировали лояльность политике Гитлера.
«Вторая Мировая война после Мюнхенского сговора, когда Лондон и Париж подарили Гитлеру Судеты, а затем и всю Чехословакию, была уже неизбежна. Судеты — это был первый эпизод бойни в Европе. Только Советский Союз протестовал против расчленения Чехословакии, а западные лидеры надеялись сохранить свои шкуры, рассчитывая, что Мюнхенские соглашения с Гитлером направят агрессию вермахта на восток — на СССР», — подчеркнул Кубизнак.
«Роль Польши — роль Иуды»
Захват Судетов Германией в октябре 1938 года и оккупация территории Чехословакии в марте 1939 года сделали мировую войну необратимой. «В Польше 1 сентября — траурная годовщина, 80 лет назад Польша была оккупирована нацисткой Германией. В Варшаве об этом не любят вспоминать, но с оккупацией Чехословакии она выступила в роли Иуды. Сейчас вместе с Германией польские лицемеры вспоминают годовщину введения вермахта в свою страну и скорбят. Но тогда они радовались победам рейха. Берлин показал, что можно свободно отнять земли чехов, и поляки сразу же присоединились к оккупации демократической Чехословацкой республики, оккупировав Тешинскую область (в сентябре 1938 года польские и германские дипломаты разработали проект новых государственных границ. В разгар Судетского кризиса польские власти предъявили Чехословакии ультиматум, требуя передачи Тешинской области. Франция и Великобритания, опасаясь срыва Мюнхенского процесса, оказали давление на Чехословакию, принудив ее согласиться на поставленные условия. 1 октября область была передана Польше. После Второй мировой войны территория была возвращена в состав Чехословакии, — прим. ред.) одновременно с оккупацией немцами Судетов», — отметил Кубизнак.
Ладислав Кубизнак говорит, что в Судетах не забывают 1938 год и то, как Германия, Польша и Венгрия поделили между собой демократическую Чехословакию.
https://inosmi.ru/social/20190903/245757153.html – цинк
И да, стоит отметить, что агент Дональд снова не подвел и официально через Твиттер поздравил Польшу с праздником начала второй мировой войны.
«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. Мы любим наших польских друзей»
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5254252.html
Красивая форма, красивые лица. Ну, не повезло им никогда почти.
Не надо им приписывать Иуду. Иуда – это ум. А здесь просто не везет.