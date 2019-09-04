Немного философии о зарождении Мира

Кроме этих полей и, соответственно, взаимодействий к не менее фундаментальным, более того первичным, следует, очевидно, отнести выявленное и понемногу осваиваемое, осознаваемое наукой взаимодействие с неким скалярным полем темной не материализованной энергии, который по прежнему пытаются назвать то эфиром с неведомыми амерами, то физическим вакуумом.

Одной из нескольких тысяч загадок природы до сих пор непонятых людьми являются физические поля, которые современной наукой определяются как « особая ( невещественная В.Ч. ) форма материи, способствующая переносу энергии, а также это физическая система, обладающая бесконечно большим числом степеней свободы » [37]. Более просто под термином физическое поле «понимают некоторого посредника благодаря которому действие от одного тела передается к другому на расстоянии» [37]. Другими словами обеспечивает взаимодействие без соприкосновения.



На самом деле это энергоэссенция Абсолютного Вакуума (ЭЭВ), ее остаток после эволюционных процессов материализации. Остаток в размере 47,63% всей энергии Мироздания. Остальное пошло:

- 52,36 % в темную материю черных дыр и колец КЭРа;

- 0,522331013671∙ 10-45 %, в звезды, звездные скопления, планеты и т.п.;

- 0,470097912303∙ 10-45%, в материал для формирования материальной части расширяющейся Вселенной, ошибочно трактуемой современной наукой как реликтовое излучение;

- 0,39577445495∙ 10-9 % и в межзвездную космическую пыль, межзвездный газ [ 63].

Приведенные соотношения выявлены энергоинформизмом – новой физикой, создаваемой автором, на основных положениях и находках которой остановимся позднее.



Эти соотношения наглядно показывают: – во-первых, что энергия в чистом виде (ЭЭВ) обладает наивысшей энтропией (наименьшим КПД преобразования, фазового перехода появления материи) и наименьшей «свободой», единичностью этого преобразования, во-вторых, на справедливость Sтеоремы Климонтовича и закона эволюционного уменьшения энтропии.

А кроме этого, есть безупречное по математическому обоснованию торсионное поле Г.И. Шипова, которое, по его мнению, с одной стороны, является перводвигателем рождения всего из «Ничто», а с другой – основой всеобщего информационного поля в настоящем. (На самом деле, уважаемый Геннадий Иванович, рассматривает отдельные аспекты торсионно-информационного и термо-торсионного полей и мог бы с его выдающимся математическим уровнем вскрыть многие практические пути использования ЭЭВ).

Помимо названных, наукой сейчас вскрыты масса иных полей, имеющих локальные и не очень размещения.



Это поля акустические, термодинамические, акваинформационные, различного рода энергетические сетки – Хартмана, Кюри и ряд других, а также градиенты реликтового излучения, темных материи и энергии, и расширяющийся перечень феноменов нелинейно-нелокального характера, непричинно-импликативной корреляции, которая требует передачи хотя бы сигнала со скоростью превосходящей скорость света на много-много порядков. Квантовая физика якобы опровергла классическую взаимосвязь целого и его частей, а наблюдателя сделала реальным участником пространства событий.



Тем самым признала не только единство «субстанций» мышления и квантомеханических объектов, но и отказала последним и в тварности, и в протяженности, и в длительности.



Далее, наряду с якобы невещественной формой неживой материи – полями различных видов, появилась аналогичная невещественно-полевая форма живого вещества, которая обеспечивает не только оплодотворение, но и дальнейшую непознаваемую программацию его и биологической, и психической, и социальной жизни.

В настоящее время рядом исследователей сделаны робкие четверть или полшага в сторону признания неполной материальности эфира, или другого первичного субстрата. Среди попыток проявления истинного лица всеобщей среды Мироздания надо отметить следующие:

Это физический эфир [ 30] , эфир как предвещество, обладающее огромными запасами энергии [ 74] , эфир – вакуумоподобная среда Э.Б. Глинера [ 11] , физический вакуум Г.И. Шипова [ 69] , Вакуум Дирака, Вакуум Уилера, Вакуум де Ситера, вакуум квантовой теории поля, вакуум Тэнера-Вилчена, нити Пеано, Жвирблиса и др.

Но при этом, все постоянно упираются в необходимости наделения пространства физическими свойствами для этого, чтобы осуществить переход от пространства, как геометрического образа, к материи, воспринимаемой современной физикой, как всеобщая и единственная физическая реальность. Здесь не пройти мимо следующего больного зуба науки – Большого взрыва.

Теория Большого взрыва (БВ) обладает массой несовместимых утверждений и вопросов.



Навскидку таких: что было за пределами точки БВ до него? Как можно, даже при утверждении конечности Вселенной, собрать бесконечное количество вещества в точку или даже в инфляционные лоскуты точек? А если оно не было собрано, то откуда взялось оно (вещество) и энергия БВ? Да еще с учетом неведомых и не видимых пока нам темных энергии и материи? И т.д. и т.п.

Помимо того, что видимая Вселенная во всех своих явлениях представляется нам Вечным двигателем (ВД) второго рода, ибо в ней – от кварков и фотонов и кончая звёздными скоплениями – все двигается, вращается одновременно вокруг собственной оси, по многочисленным орбитам.



К примеру планеты вокруг звезд, со звездами вокруг центров звездных систем, со звездными сцеплениями вокруг черных дыр и т.д. При этом последние квазиорбиты для субъектов приобрели уже вид поступательного движения.

Откуда берется энергия для всеобщих вечных движений? Ответа нет, вопрос «некорректен». Подобных «некорректных» вопросов в современной физике уже тысячи, их число растет непрерывно.

Выходом является снова нахождение, определение исходного субстрата Мироздания, в момент начала зарождения материи, обладающего определенными свойствами:

- свойством неограниченной ничем, бесконечной непрерывности, обладающей как нулевой, так и (хотя бы потенциально) бесконечно большой симметрией, то есть способностью (и необходимым для этого внутренним противоречием) к спонтанной флуктуации, нарушению Лоренц-инвариантности и дальнейшего развития. Это свойство, кстати, подразумевает невозможность существования или получения пустого пространства без первосубстрата;

- свойством независимости от выбора инерциальной системы;

- свойством устойчивого равновесия, приводящее к многофазному состоянию, являющемуся следствием тотального внутреннего противоречия между непреодолимой симметрией (антисимметрией) бесконечного энергопространства и абсолютной симметричностью любой его условно ограниченный части;

- свойством первичной флуктуационной эндогенности, вследствие того, что в момент зарождения материи и начала собственного структурирования, первичный субстрат не имел никаких сред или объектов, которые оказывали бы на него активное или пассивное воздействие, кроме противоречия между будущим и прошлым, выраженного предыдущим свойством;

- свойством всеобщей потенциальной бездонности материального и энергетического пополнения, дальнейшего развития, эволюции;

- свойством всеобщей целеустремленности и сохранения, необратимости и связанности, непрерывности флуктуаций;

То есть, исходная субстанция, претендующая на фундаментальный статус, онтологический базис всего, т.е. на место безусловного принципа – инварианта, абсолютного компонента, лежащего в основе Мироздания, очевидно, должна обладать наибольшей тотальной универсальной общностью, отвечающей, как минимум, следующим условиям:

- Быть простым, всеобъемлющим, бесформенным, бесструктурным, т.е. не имеющим составных частей и целеформы;

- Быть бесконечным непрерывным многообразием, общим для всех объектов и явлений, то есть быть нульмерным, не имеющим мер;

- Не иметь проявлений внутренней метрики, кроме континуальной самости, как таковой, и бесконечной потенциальности;

- Быть потенциально всем, а актуально ничем, породив из себя и через самое себя пространство, силу, время, скорость, движение, информцелеформу, материю и другие инварианты второго и последующих уровней, и их атрибуты, а также метрику различных эволюционных уровней внутренних пространств и времен.

Таким безусловным, всеобъемлющим и независимым принципом – инвариантом, первосубстратом, абсолютным компонентом является энергия, других кандидатов просто нет.

Об энергии, как первичном инварианте – Абсолюте, говорит, прежде всего, тот факт, что она не требует наполнения, наоборот сама наполняет все и вся, в том числе неоформленную, неквантифицированную Бесконечность, и в этом предельном качестве находится в определенном динамическом состоянии, коррелирующим с остальной реальностью, где та же энергия находится в дискретных, уже частично или полностью материальных образованиях.



То есть, геометрия, как и математика, и логика, вторичны – это просто способы человеческой формализации, вербализации тотального взаимодействия энергии и информации в материальном континууме.

Это хорошо понимал Б. Риман когда говорил:



«Вопрос о том, справедливы ли допущения геометрии в бесконечно малом, тесно связан с вопросом о внутренней причине возникновения метрических отношений в пространстве…



В случае дискретного многообразия принцип метрических отношений содержится уже в самом понятии многообразия, тогда как в случае непрерывного многообразия его следует искать где-то в другом месте.



Отсюда следует, что или то реальное, что создает идею пространства, образует дискретное многообразие, или же нужно пытаться объяснить возникновение метрических отношений в случае непрерывного многообразия чем-то высшим – силами связи, действующими на это реальное» [ 40].



Б. Риман вскрыл суть проблемы: каким образом поддерживается неоформленное, нескомпактизированное,

неквантифицированное состояние энерго-пространства Бесконечности? То есть, переводя геометрию в физику – каким образом происходит мягкое, квазиравновесное превращение непрерывного латентного многообразия в реальное актуализированное дискретное многообразие?

И действительно ли необходимы силы связи для поддержания непрерывного многообразия, о которых говорил Б. Риман, или же достаточно потенции этих сил, скрытых в океане энергоэссенции бесформенной Бесконечности? Ведь сила это совокупное проявление и мера бинарного воздействия и сопротивления.



А если первооснова имела (и частично имеет сейчас), непрерывное первичное воплощение, то бинарности нет, как таковой, и сила реально возникнуть не может – она только потенциальна. Отсюда – достаточно сколь угодно малого возмущения такой системы, даже возможно на информативном уровне (вначале было слово) для того, чтобы привести ее бесструктурность к первым параметрам дискретности.



Это дало возможность энергоинформизму установить второго создателя – демиурга материи, каковым стала атрибутивная информация – вторая несубстанциональная субстанция, найденная Мирозданием за 10428 лет непрерывного внутреннего бокса первичного противоречия в каждой точке всего объема Бесконечности первичного субстрата – энергии, как таковой.

Физика и философия постоянно возвращаются к понятию «Субстанция – (лат. Substantia – сущность , то, что лежит в основе) — то, что существует самостоятельно, само по себе, в отличие от акциденций , существующих в другом и через другое» [ 37].

Монизм признает наличие всего одной субстанции в мире (Духа – Платон-Гегель, материи – Анаксимандр, марксизм), дуализм-двух (духа и материи – Декарт), плюрализм – множества исходных субстанций (Анаксагор, Лейбниц). Сразу необходимо отметить, что прямая расшифровка латинского substantia гораздо больше соответствует действительности, чем последующие физико-философские обобщения.

В энергоинформизме несубстанциональная субстанция – это всеобщий, тотальный агент-демиург, который присутствует в субстанциях всех объектов реальности и их отражениях, выступая в качестве первичных и тотальных содержания и формы. Таких агентов-демиургов два: энергия и информация. [А как насчёт меры – законов, управляющих энергией и информацией? – Прим. ss69100.]

Первопричиной первого противоречия, внутреннего противоречия закона сохранения, противоречия между прошлым и будущим, повторимся, является противоречие между непреодолимой симметрией (антисимметрией) пространства Абсолютного Вакуума в виде квинтэссенции полиэнергии Бесконечности и абсолютной симметричностью любой его условно ограниченной части.

В реальности не бывает бесконечно малых или бесконечно больших дискретностей, даже в латентно-дискретном многообразии.

Бесконечно малыми или бесконечно большими могут быть только непрерывные сплошные многообразия.

Здесь, очевидно, необходимо обозначить основные положения, находки энергоинформизма (ЭИ) и предлагаемый им эволюционный сценарий. Последний подробно описан в работах автора [ 55-66].

Сейчас уместно описать краткий эволюционный сценарий и дать модель всеобщей среды в ее теперешнем состоянии и ее взаимодействия с объектами материального мира.



Причем применительно к физическому вакууму надо рассмотреть не только состояние сегодняшнего периода, но и попытаться представить, с достаточными основаниями, весь период эволюции А.В. (абсолютного вакуума), который существовал 10498 лет назад, а затем 1070 лет назад достаточно быстро выделил из себя первый и второй слои пространства и начал формирование звезд, галактик, мегагалактик, звездных скоплений и т.д.

В.К. Чебанов



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