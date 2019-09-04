Немного философии о зарождении Мира
незнание некоторых фактов».
Часть первая
Одной из нескольких тысяч загадок природы до сих пор непонятых людьми являются физические поля, которые современной наукой определяются как «особая (невещественная В.Ч.) форма материи, способствующая переносу энергии, а также это физическая система, обладающая бесконечно большим числом степеней свободы» [37].
Более просто под термином физическое поле «понимают некоторого посредника благодаря которому действие от одного тела передается к другому на расстоянии» [37]. Другими словами обеспечивает взаимодействие без соприкосновения.
Стандартная модель утверждает существование четырех фундаментальных взаимодействий:
- гравитационное;
- электромагнитное;
- сильное;
- слабое.
Кроме этих полей и, соответственно, взаимодействий к не менее фундаментальным, более того первичным, следует, очевидно, отнести выявленное и понемногу осваиваемое, осознаваемое наукой взаимодействие с неким скалярным полем темной не материализованной энергии, который по прежнему пытаются назвать то эфиром с неведомыми амерами, то физическим вакуумом.
На самом деле это энергоэссенция Абсолютного Вакуума (ЭЭВ), ее остаток после эволюционных процессов материализации. Остаток в размере 47,63% всей энергии Мироздания. Остальное пошло:
- 52,36 % в темную материю черных дыр и колец КЭРа;
- 0,522331013671∙ 10-45 %, в звезды, звездные скопления, планеты и т.п.;
- 0,470097912303∙ 10-45%, в материал для формирования материальной части расширяющейся Вселенной, ошибочно трактуемой современной наукой как реликтовое излучение;
- 0,39577445495∙ 10-9 % и в межзвездную космическую пыль, межзвездный газ [ 63].
Приведенные соотношения выявлены энергоинформизмом – новой физикой, создаваемой автором, на основных положениях и находках которой остановимся позднее.
Эти соотношения наглядно показывают: – во-первых, что энергия в чистом виде (ЭЭВ) обладает наивысшей энтропией (наименьшим КПД преобразования, фазового перехода появления материи) и наименьшей «свободой», единичностью этого преобразования, во-вторых, на справедливость Sтеоремы Климонтовича и закона эволюционного уменьшения энтропии.
А кроме этого, есть безупречное по математическому обоснованию торсионное поле Г.И. Шипова, которое, по его мнению, с одной стороны, является перводвигателем рождения всего из «Ничто», а с другой – основой всеобщего информационного поля в настоящем. (На самом деле, уважаемый Геннадий Иванович, рассматривает отдельные аспекты торсионно-информационного и термо-торсионного полей и мог бы с его выдающимся математическим уровнем вскрыть многие практические пути использования ЭЭВ).
Помимо названных, наукой сейчас вскрыты масса иных полей, имеющих локальные и не очень размещения.
Это поля акустические, термодинамические, акваинформационные, различного рода энергетические сетки – Хартмана, Кюри и ряд других, а также градиенты реликтового излучения, темных материи и энергии, и расширяющийся перечень феноменов нелинейно-нелокального характера, непричинно-импликативной корреляции, которая требует передачи хотя бы сигнала со скоростью превосходящей скорость света на много-много порядков. Квантовая физика якобы опровергла классическую взаимосвязь целого и его частей, а наблюдателя сделала реальным участником пространства событий.
Тем самым признала не только единство «субстанций» мышления и квантомеханических объектов, но и отказала последним и в тварности, и в протяженности, и в длительности.
Далее, наряду с якобы невещественной формой неживой материи – полями различных видов, появилась аналогичная невещественно-полевая форма живого вещества, которая обеспечивает не только оплодотворение, но и дальнейшую непознаваемую программацию его и биологической, и психической, и социальной жизни.
В настоящее время рядом исследователей сделаны робкие четверть или полшага в сторону признания неполной материальности эфира, или другого первичного субстрата. Среди попыток проявления истинного лица всеобщей среды Мироздания надо отметить следующие:
Это физический эфир [ 30] , эфир как предвещество, обладающее огромными запасами энергии [ 74] , эфир – вакуумоподобная среда Э.Б. Глинера [ 11] , физический вакуум Г.И. Шипова [ 69] , Вакуум Дирака, Вакуум Уилера, Вакуум де Ситера, вакуум квантовой теории поля, вакуум Тэнера-Вилчена, нити Пеано, Жвирблиса и др.
Но при этом, все постоянно упираются в необходимости наделения пространства физическими свойствами для этого, чтобы осуществить переход от пространства, как геометрического образа, к материи, воспринимаемой современной физикой, как всеобщая и единственная физическая реальность. Здесь не пройти мимо следующего больного зуба науки – Большого взрыва.
Теория Большого взрыва (БВ) обладает массой несовместимых утверждений и вопросов.
Навскидку таких: что было за пределами точки БВ до него? Как можно, даже при утверждении конечности Вселенной, собрать бесконечное количество вещества в точку или даже в инфляционные лоскуты точек? А если оно не было собрано, то откуда взялось оно (вещество) и энергия БВ? Да еще с учетом неведомых и не видимых пока нам темных энергии и материи? И т.д. и т.п.
Помимо того, что видимая Вселенная во всех своих явлениях представляется нам Вечным двигателем (ВД) второго рода, ибо в ней – от кварков и фотонов и кончая звёздными скоплениями – все двигается, вращается одновременно вокруг собственной оси, по многочисленным орбитам.
К примеру планеты вокруг звезд, со звездами вокруг центров звездных систем, со звездными сцеплениями вокруг черных дыр и т.д. При этом последние квазиорбиты для субъектов приобрели уже вид поступательного движения.
Откуда берется энергия для всеобщих вечных движений? Ответа нет, вопрос «некорректен». Подобных «некорректных» вопросов в современной физике уже тысячи, их число растет непрерывно.
Выходом является снова нахождение, определение исходного субстрата Мироздания, в момент начала зарождения материи, обладающего определенными свойствами:
- свойством неограниченной ничем, бесконечной непрерывности, обладающей как нулевой, так и (хотя бы потенциально) бесконечно большой симметрией, то есть способностью (и необходимым для этого внутренним противоречием) к спонтанной флуктуации, нарушению Лоренц-инвариантности и дальнейшего развития. Это свойство, кстати, подразумевает невозможность существования или получения пустого пространства без первосубстрата;
- свойством независимости от выбора инерциальной системы;
- свойством устойчивого равновесия, приводящее к многофазному состоянию, являющемуся следствием тотального внутреннего противоречия между непреодолимой симметрией (антисимметрией) бесконечного энергопространства и абсолютной симметричностью любой его условно ограниченный части;
- свойством первичной флуктуационной эндогенности, вследствие того, что в момент зарождения материи и начала собственного структурирования, первичный субстрат не имел никаких сред или объектов, которые оказывали бы на него активное или пассивное воздействие, кроме противоречия между будущим и прошлым, выраженного предыдущим свойством;
- свойством всеобщей потенциальной бездонности материального и энергетического пополнения, дальнейшего развития, эволюции;
- свойством всеобщей целеустремленности и сохранения, необратимости и связанности, непрерывности флуктуаций;
То есть, исходная субстанция, претендующая на фундаментальный статус, онтологический базис всего, т.е. на место безусловного принципа – инварианта, абсолютного компонента, лежащего в основе Мироздания, очевидно, должна обладать наибольшей тотальной универсальной общностью, отвечающей, как минимум, следующим условиям:
- Быть простым, всеобъемлющим, бесформенным, бесструктурным, т.е. не имеющим составных частей и целеформы;
- Быть бесконечным непрерывным многообразием, общим для всех объектов и явлений, то есть быть нульмерным, не имеющим мер;
- Не иметь проявлений внутренней метрики, кроме континуальной самости, как таковой, и бесконечной потенциальности;
- Быть потенциально всем, а актуально ничем, породив из себя и через самое себя пространство, силу, время, скорость, движение, информцелеформу, материю и другие инварианты второго и последующих уровней, и их атрибуты, а также метрику различных эволюционных уровней внутренних пространств и времен.
Таким безусловным, всеобъемлющим и независимым принципом – инвариантом, первосубстратом, абсолютным компонентом является энергия, других кандидатов просто нет.
Об энергии, как первичном инварианте – Абсолюте, говорит, прежде всего, тот факт, что она не требует наполнения, наоборот сама наполняет все и вся, в том числе неоформленную, неквантифицированную Бесконечность, и в этом предельном качестве находится в определенном динамическом состоянии, коррелирующим с остальной реальностью, где та же энергия находится в дискретных, уже частично или полностью материальных образованиях.
То есть, геометрия, как и математика, и логика, вторичны – это просто способы человеческой формализации, вербализации тотального взаимодействия энергии и информации в материальном континууме.
Это хорошо понимал Б. Риман когда говорил:
«Вопрос о том, справедливы ли допущения геометрии в бесконечно малом, тесно связан с вопросом о внутренней причине возникновения метрических отношений в пространстве…
В случае дискретного многообразия принцип метрических отношений содержится уже в самом понятии многообразия, тогда как в случае непрерывного многообразия его следует искать где-то в другом месте.
Отсюда следует, что или то реальное, что создает идею пространства, образует дискретное многообразие, или же нужно пытаться объяснить возникновение метрических отношений в случае непрерывного многообразия чем-то высшим – силами связи, действующими на это реальное» [ 40].
Б. Риман вскрыл суть проблемы: каким образом поддерживается неоформленное, нескомпактизированное,
неквантифицированное состояние энерго-пространства Бесконечности? То есть, переводя геометрию в физику – каким образом происходит мягкое, квазиравновесное превращение непрерывного латентного многообразия в реальное актуализированное дискретное многообразие?
И действительно ли необходимы силы связи для поддержания непрерывного многообразия, о которых говорил Б. Риман, или же достаточно потенции этих сил, скрытых в океане энергоэссенции бесформенной Бесконечности? Ведь сила это совокупное проявление и мера бинарного воздействия и сопротивления.
А если первооснова имела (и частично имеет сейчас), непрерывное первичное воплощение, то бинарности нет, как таковой, и сила реально возникнуть не может – она только потенциальна. Отсюда – достаточно сколь угодно малого возмущения такой системы, даже возможно на информативном уровне (вначале было слово) для того, чтобы привести ее бесструктурность к первым параметрам дискретности.
Это дало возможность энергоинформизму установить второго создателя – демиурга материи, каковым стала атрибутивная информация – вторая несубстанциональная субстанция, найденная Мирозданием за 10428 лет непрерывного внутреннего бокса первичного противоречия в каждой точке всего объема Бесконечности первичного субстрата – энергии, как таковой.
Физика и философия постоянно возвращаются к понятию «Субстанция – (лат. Substantia – сущность, то, что лежит в основе) — то, что существует самостоятельно, само по себе, в отличие от акциденций, существующих в другом и через другое» [ 37].
Монизм признает наличие всего одной субстанции в мире (Духа – Платон-Гегель, материи – Анаксимандр, марксизм), дуализм-двух (духа и материи – Декарт), плюрализм – множества исходных субстанций (Анаксагор, Лейбниц). Сразу необходимо отметить, что прямая расшифровка латинского substantia гораздо больше соответствует действительности, чем последующие физико-философские обобщения.
В энергоинформизме несубстанциональная субстанция – это всеобщий, тотальный агент-демиург, который присутствует в субстанциях всех объектов реальности и их отражениях, выступая в качестве первичных и тотальных содержания и формы. Таких агентов-демиургов два: энергия и информация. [А как насчёт меры – законов, управляющих энергией и информацией? – Прим. ss69100.]
Первопричиной первого противоречия, внутреннего противоречия закона сохранения, противоречия между прошлым и будущим, повторимся, является противоречие между непреодолимой симметрией (антисимметрией) пространства Абсолютного Вакуума в виде квинтэссенции полиэнергии Бесконечности и абсолютной симметричностью любой его условно ограниченной части.
В реальности не бывает бесконечно малых или бесконечно больших дискретностей, даже в латентно-дискретном многообразии.
Бесконечно малыми или бесконечно большими могут быть только непрерывные сплошные многообразия.
Здесь, очевидно, необходимо обозначить основные положения, находки энергоинформизма (ЭИ) и предлагаемый им эволюционный сценарий. Последний подробно описан в работах автора [ 55-66].
Сейчас уместно описать краткий эволюционный сценарий и дать модель всеобщей среды в ее теперешнем состоянии и ее взаимодействия с объектами материального мира.
Причем применительно к физическому вакууму надо рассмотреть не только состояние сегодняшнего периода, но и попытаться представить, с достаточными основаниями, весь период эволюции А.В. (абсолютного вакуума), который существовал 10498 лет назад, а затем 1070 лет назад достаточно быстро выделил из себя первый и второй слои пространства и начал формирование звезд, галактик, мегагалактик, звездных скоплений и т.д.
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