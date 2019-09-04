Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Нецензурная брань – это специальный язык мужиков

15:26. 4 сентября 2019 Просмотров - 66 2 коммент. Опубликовал:

Канал Мир 24: https://www.youtube.com/channel/UCXNC…
Приобрести футболку как у Дмитрия Юрьевича: https://opershop.ru/skibandpar#rec102…

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/doslovno.mp3

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dguKCpxYnGU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русский язык в современном мире.
...бранные слова, ругались на эти бедные семена нецензурными словами Размышления о русском языке... года, Наркомпрос издаёт специальный указ об обязательном употреблении... воздействия частот, вызванных нецензурной бранью, происходит разрушение половых клеток...
Война паразитизма с Русским языком.
... всех индоевропейских языков лежит язык русский. Доказательства этого рассмотрены в ... речью, содержащей нецензурную брань с матом. При этом все подопытные семена...научно-исследовательский Стэнфордский институт разрабатывают специальные тексты, слова, шутки, ...
Культурная мощь Русского мира
... — ложная, потому что язык этой культуры не обеспечивает глубину понимания.... Это исследование основывалось на эмпирических данных с использованием специальной методики...этим столкнулись, когда с большим трудом нам удалось добиться запрета нецензурной брани...
Новости Украины и Новороссии 04 июня 2016
...дополнительные права этим территориям, пока эти права в...вражескими, или, пользуясь языком спецслужб, «вредящими национальным...услышал в свой адрес нецензурную брань и угрозы. Андрушко...Согласно рассказу Хлюпина, «специальный человек», который пытал задержанного...
Невоспитанную птицу посадили в одиночку за то, что она материлась
...Птица, которая была специально обучена, чтобы приветствовать ...» Пожалуйста, не используйте нецензурную брань, будьте умнее майн». ... ругаться. Для этого дрессировщики регулярно занимаются...способность имитировать человеческий язык. Невоспитанную птицу посадили...
Сводки от Ополчения Новороссии на 24 марта 2015
... нас уничтожают. Мы говорим на языке фактов», — говорится в сообщении.»... воинская специальность в пустыне — ассасин, а не тысяча непобедимых. Эту тысячу... в группе запрещено: — использование нецензурной брани, использование завуалированных слов под матерную...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 6201 1015
    ХОХОЛ 4 сентября 2019 в 15:58

    МАТ это военно-первобытный язык.
    Простой,тупой,понятный.
    Причем понятный половине планеты

    Ответить
       
    • 1301 833
      чужойХОХОЛ 4 сентября 2019 в 16:15

      Потому что происходит от слова МАТЬ.
      А здесь на сайте говорят все про жыдов. Это национализм или что то другое ?
      Вы как военный знаете, что в секретном отделе получали литературу по теме,
      как ведет себя определенная национальность : еврей, русский, украинец и.т.д. в определенных боевых условиях.
      Если здесь ничего нет, то почему же в Союзе это сдавали в окошечко под грифом “секретно” ?
      Не без матерных слов, конечно.

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)