Нецензурная брань – это специальный язык мужиков
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Приобрести футболку как у Дмитрия Юрьевича: https://opershop.ru/skibandpar#rec102…
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МАТ это военно-первобытный язык.
Простой,тупой,понятный.
Причем понятный половине планеты
Потому что происходит от слова МАТЬ.
А здесь на сайте говорят все про жыдов. Это национализм или что то другое ?
Вы как военный знаете, что в секретном отделе получали литературу по теме,
как ведет себя определенная национальность : еврей, русский, украинец и.т.д. в определенных боевых условиях.
Если здесь ничего нет, то почему же в Союзе это сдавали в окошечко под грифом “секретно” ?
Не без матерных слов, конечно.