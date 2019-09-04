Министр экономразвития назвал два условия перехода на «четырёхдневку»

В кулуарах Восточного экономического форума-2019 (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке, глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал два главных условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — уверен министр.

По его мнению, только при достижении этих условий можно будет начинать «практическую дискуссию» о переходе на четырёхдневную рабочую неделю и внедрении других трудовых инноваций.

Орешкин, однако, не стал говорить о возможных сроках сокращения рабочей недели. Министр только отметил, что первостепенной задачей является именно повышение доходов россиян.

О возможности перехода на четырёхдневную рабочую неделю неоднократно говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее «Русская Весна» уже писала о том, что Медведев дал поручение Министерству труда определиться со своей позицией по введению четырёхдневной рабочей недели до 30 сентября.

Эксперты расходятся во мнении, как подобная инновация может сказаться на производительности труда. Многие считают, что она значительно снизится.

Кроме того, введение нового рабочего графика может пагубно отразиться и на здоровье людей, если им придётся работать по 10, а не по 8 часов, как раньше.

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