Коваленко дали 3,5 года за бросок мусорного бака
17:25. 4 сентября 2019 Просмотров - 142 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Сотрудника ведомственной охраны РЖД Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за бросок мусорного бака в омоновцев во время протестов в Москве 27 июля.
Видео трехочкового броска.
Прокурор требовал 5 лет тюрьмы, но судья учла смягчающие обстоятельства – Коваленко оформил явку с повинной, является почетным донором и у него больная мать.
В целом, подтверждается общий тренд – давать реальные сроки, но не на полную катушку – всем фигурантам (и даже извращенцу Синице) на 1-2 года дали меньше, чем требовала прокуратура.
Налицо желание властей показать жесткость и тяжесть последствий противодействия полиции, но так, чтобы не хватить лишку с чрезмерными сроками.
Разумеется, никто из организаторов беспорядков не сядет, так что как обычно будут расплачиваться рядовые участники. Гапоны местного разлива будут с пользой монетизировать данные посадки. Власти удовлетворятся демонстрацией силы. В общем, все будут довольны, кроме тех, кто сел.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5255212.html
….является почетным донором и у него больная мать…
А ведь мог бы и дальше добро делать, но потянуло его на “темную сторону”. Вот что делает эмоциональная накрутка во время митинга. Не согласованный митинг – риск – адреналин – ревущая толпа – эмоции через край – выдергивание заводилы (он же лидер!) – атака на полицию (я же “герой”, спасающий “лидера”!) – арест – сломанная судьба…
Пародоксально, но потенциальные герои в вихре эгрегора толпы имеют максимальные шансы стать антигероями, и сломать свою судьбу. И их историю используют лишь для того, чтобы она “восхитила” новых будущих антигероев современности…