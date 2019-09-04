Коваленко дали 3,5 года за бросок мусорного бака

Сотрудника ведомственной охраны РЖД Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за бросок мусорного бака в омоновцев во время протестов в Москве 27 июля.Видео трехочкового броска.Прокурор требовал 5 лет тюрьмы, но судья учла смягчающие обстоятельства – Коваленко оформил явку с повинной, является почетным донором и у него больная мать.В целом, подтверждается общий тренд – давать реальные сроки, но не на полную катушку – всем фигурантам (и даже извращенцу Синице) на 1-2 года дали меньше, чем требовала прокуратура.Налицо желание властей показать жесткость и тяжесть последствий противодействия полиции, но так, чтобы не хватить лишку с чрезмерными сроками.Разумеется, никто из организаторов беспорядков не сядет, так что как обычно будут расплачиваться рядовые участники. Гапоны местного разлива будут с пользой монетизировать данные посадки. Власти удовлетворятся демонстрацией силы. В общем, все будут довольны, кроме тех, кто сел.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5255212.html