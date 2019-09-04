Кириллу Жукову дали 3 года

Кириллу Жукову, который пытался хватать за лицо омоновца во время протестов 27 июля дали 3 года колонии общего режима.Ниже, эпизод за который он получил трешку.Прокуратура просила 4 года и 6 месяцев.Судя по тенденции, оставшиеся фигуранты "московского дела" также получат реальные сроки.Сегодня также должны вынести приговор Коваленко, который метнул в ОМОН мусорный бак – прокурор потребовал 5 лет, но дадут года 3 плюс-минус.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5254461.html