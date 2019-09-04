Кириллу Жукову дали 3 года
13:06. 4 сентября 2019 Просмотров - 92 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Кириллу Жукову, который пытался хватать за лицо омоновца во время протестов 27 июля дали 3 года колонии общего режима.
Ниже, эпизод за который он получил трешку.
Прокуратура просила 4 года и 6 месяцев.
Судя по тенденции, оставшиеся фигуранты "московского дела" также получат реальные сроки.
Сегодня также должны вынести приговор Коваленко, который метнул в ОМОН мусорный бак – прокурор потребовал 5 лет, но дадут года 3 плюс-минус.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5254461.html
Какой-то цыган?
Награда нашла своего “героя”
посмотрел видео, чел поднял стекло шлема. Это конечно опасный террарист.
Интересно сколько существ здесь и повсюду сейчас радуются и потирают ручонки.
Кого среди нас больше, Жуковых или таких валериев и айв-кураг?