Главная » Политика, Творчество

Кириллу Жукову дали 3 года

13:06. 4 сентября 2019 Просмотров - 92 3 коммент. Опубликовал:


Кириллу Жукову, который пытался хватать за лицо омоновца во время протестов 27 июля дали 3 года колонии общего режима.
Ниже, эпизод за который он получил трешку.



Прокуратура просила 4 года и 6 месяцев.

Судя по тенденции, оставшиеся фигуранты "московского дела" также получат реальные сроки.
Сегодня также должны вынести приговор Коваленко, который метнул в ОМОН мусорный бак – прокурор потребовал 5 лет, но дадут года 3 плюс-минус.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5254461.html

Метки: Москва, протесты

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-305 за 25 мая 2013
...день праздника равноапостольных Мефодия и Кирилла хочется подчеркнуть, что мы ... – Жукова» о переселении украинцев в Сибирь. Его сжатую характеристику дал российский...Бэкграунда" от 24 февраля нынешнего года «Поколение восторженных рабов» продолжают смотреть...
Новости Украины и Новороссии 04 июня 2019
...выходит история 5-летнего Кирилла, которого застрелили пьяные...: www.youtube.com Памятник Жукову должен быть декоммунизирован, — ...Минск, президент Зеленский дал ему достаточно широкие полномочия...бандитов 3 июня 2019 года совершила захват ректората ОНМедУ...
Маршал Язов о чудовищной лжи и правде о Сталине
...Арсена Мартиросяна, Юрия Жукова, Елены Прудниковой, ...», достойный отпор антисталинистам дали: Николай Стариков, Виталий... сталинская Конституция 1936 года вернула священнослужителям избирательные... фронт. Проштудировала мемуары Кирилла Афанасьевича Мерецкова. И...
Михаил Задорнов. Корень Ра
...Микитко, кандидат наук Ю. Кириллов[4] и прочие пара- ...научно-исследовательской командой многие годы попросту подтасовывает новгородские ...же эксперта-историка Клима Жукова к академику от математики....собственно произошедшим от Ра. Далее идут слова уже третьего,...
Новости Украины и Новороссии 11 июля 2019
....youtube.com Азаров дал оценку последним действиям Зеленского... маршалу Победы Георгию Жукову, уничтоженный украинскими националистами... например журналист RT Кирилл Серебренников или обвиненная ...вызывал недоумение все эти года. Украина получила формальную...
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
...Михаилу Кутузову и Георгию Жукову. Рано утром митрополит ... что слушать. Субтитр, Кирилл Тарасов, одессит.Ну, во...Голландии, Румынии и так далее. Возглавлял работы назначенный ... повседневная жизнь. Слабеющий год от года, по причине искусственной деградации...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)