Е.Ю.Спицын. Интервью. “Жалкие потуги извращенцев от истории”

... назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем» К оглавлению | Источник:...втором туре украинских выборов" #МПГУ #Спицын #Азаров #Порошенко #Зеленский К ...победы на президентских выборах. В интервью западному информагентству Reuters Виктор Медведчук...
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Мы рабы не столько своих страстей, сколько привычек. Привычка – наш неразлучный друг и наш самый постоянный враг. Привычка – второе существование, которое мы получаем, как и первое, не имея возможности противиться.