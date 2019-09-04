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Деформированное развитие

03:00. 4 сентября 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

Болгарский МИД потребовал от России не называть освобождение Европы от нацизма освобождением Европы от нацизма, потому что с точки зрения МИД Болгарии, освобождение Европы от нацизма привело к репрессиям, деформированному сознанию и оторванности от цивилизации.
Нисколько не сомневаюсь, что с точки зрения современных последователей нацистов и их прихлебателей, разгром нацизма в Европе сопровождался репрессиями против нацистов и их пособников, деформировал нацистское сознание и оторвал их той самой "цивилизации", которая породила нацизм.

PS. На графике можно лицезреть деформацию численности населения Болгарии при "кровавом советском режиме" и успехи "свободного и демократического развития".
Достаточно типичная картина для стран "освободившихся от оков тирании". За исчезнувшие в никуда миллионы жертв свободного экономического и политического развития никто понятное дело ответственности не понес. Да и зачем, если все можно свалить на Сталина.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5253803.html

Метки: Болгария, вторая мировая война

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