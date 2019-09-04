Деформированное развитие

Болгарский МИД потребовал от России не называть освобождение Европы от нацизма освобождением Европы от нацизма, потому что с точки зрения МИД Болгарии, освобождение Европы от нацизма привело к репрессиям, деформированному сознанию и оторванности от цивилизации.Нисколько не сомневаюсь, что с точки зрения современных последователей нацистов и их прихлебателей, разгром нацизма в Европе сопровождался репрессиями против нацистов и их пособников, деформировал нацистское сознание и оторвал их той самой "цивилизации", которая породила нацизм.PS. На графике можно лицезреть деформацию численности населения Болгарии при "кровавом советском режиме" и успехи "свободного и демократического развития".Достаточно типичная картина для стран "освободившихся от оков тирании". За исчезнувшие в никуда миллионы жертв свободного экономического и политического развития никто понятное дело ответственности не понес. Да и зачем, если все можно свалить на Сталина.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5253803.html