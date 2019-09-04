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Что такое Смерть? Можно ли изменить дату своей смерти и деньгами откупиться от Кармы?

18:51. 4 сентября 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов.
Ответы на вопросы к семинару «Управление судьбой. Как узнать свое предназначение» в Екатеринбурге 7-8 сентября 2019г.

Запись на семинар +7 922 034-15-16 Светлана.
https://vk.com/event151333350

1. Что такое Смерть?
2. Можно ли изменить дату своей смерти?
3. Можно ли деньгами откупиться от Кармы?
4. Как познать себя: свое предназначение, свое место в этом огромном варианте возможностей?
5. Где тот “шесток”, на котором должен сидеть мой “внутренний сверчок”?
6. Как ставить защиту от негатива для себя и своих близких?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jljbSg3hUFE

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