Что такое Смерть? Можно ли изменить дату своей смерти и деньгами откупиться от Кармы?

Алексей Орлов.

Ответы на вопросы к семинару «Управление судьбой. Как узнать свое предназначение» в Екатеринбурге 7-8 сентября 2019г.



Запись на семинар +7 922 034-15-16 Светлана.

https://vk.com/event151333350



1. Что такое Смерть?

2. Можно ли изменить дату своей смерти?

3. Можно ли деньгами откупиться от Кармы?

4. Как познать себя: свое предназначение, свое место в этом огромном варианте возможностей?

5. Где тот “шесток”, на котором должен сидеть мой “внутренний сверчок”?

6. Как ставить защиту от негатива для себя и своих близких?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jljbSg3hUFE