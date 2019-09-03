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Три миллиона за преступника: МВД определило оплату информаторам

08:47. 3 сентября 2019 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал:

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Выплата вознаграждений гражданам за помощь в поимке преступников в России окончательно узаконена — Минюст зарегистрировал наконец соответствующий приказ МВД России, который был представлен на обсуждение еще в 2012 году. Бдительный и сознательный россиянин, оказавший полиции помощь, сможет получить от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. И даже наличными.

Как это должно работать

Собственно за те шесть лет, что приказ МВД периодически выставляется на обсуждение, по сути для нас с вами не изменилось ничего. Даже суммы вознаграждений. (Изменения касаются исключительно того, как внутри МВД подаются заявки на финансирование и как там ходят деньги.)

 

Итак, согласно документу, МВД будет размещать на своем сайте и в СМИ информацию о розыске преступника с указанием суммы вознаграждения. Чем «круче» злодей, тем сумма выше. Решение о выплате до полумиллиона будут принимать начальники региональных управлений министерства, до 3 миллионов — первый замминистра, а выше — министр.

Гражданин, владеющий информацией о разыскиваемом и желающий на этом заработать, обращается в полицию. Заявление фиксируют и после поимки преступника или, в принципе, раскрытия преступления (например, обвинение предъявили заочно, но еще не поймали) издается приказ о выплате вознаграждения. Информатору об издании приказа и выплате денег должны сообщить в течение двух недель. Деньги могут дать наличными (придется написать расписку), могут перечислить на счет. Выплата подоходного налога — забота самого гражданина.

Как это работает сейчас

Вообще власти (не только МВД) стали применять практику выплаты вознаграждений за информацию о преступниках еще в 90-х годах. Можно вспомнить, например, что за террориста Басаева на пороге нового тысячелетия обещали миллион долларов (когда его в 2006 году взорвали вместе с грузовиком с боеприпасами, о выплате вознаграждения не сообщалось). А вот после ликвидации в 2005 году Аслана Масхадова (за него обещали аж 300 миллионов рублей) ФСБ сообщила, что вознаграждение гражданам выплачено.

Непосредственно МВД стало вполне официально платить гражданам с 2012 года, когда соответствующий приказ был выставлен на обсуждение. Уже тогда сообщалось, что в федеральном бюджете на 2012 год и 2013-2014 гг. на эти цели ежегодно предусмотрено 285 млн рублей. Например, в прошлом году МВД заявило, что благодаря информации граждан задержан один из активных участников ореховской банды — киллер Александр Шарапов. Вознаграждение за него в 1 миллион рублей было объявлено на сайте ведомства в 2006 году.

Да и сейчас на сайте МВД в разделе «Розыск» есть лица, за информацию о которых обещано по миллиону за каждого.

Будет ли это работать

Известный юрист Оксана Михалкина уверена, что система жизнеспособна:

- Информаторам платят во всех странах. У нас это было, скажем так, приватно. Сейчас мы пошли по пути американскому, когда официально объявляется вознаграждение за информацию по какому-то определенному уголовному делу. Это попытка создать такую же систему оплаты информаторам, как в западных странах. И с этим приказом МВД изменилась форма оплаты, хотя ничего нового не изобретено. Я полагаю, что граждане будут обращаться. Ведь иногда люди делают это по порыву своей души, а сейчас будут еще получать за это деньги.

- Но человеку может быть банально страшно — вдруг подельники преступника отомстят...

- У нас есть защита свидетеля. Установленные государством программы — изменение документов, переселение в иной район, на крайний случай — предоставление охраны. На суде он может присутствовать как засекреченный свидетель — выступать из другого помещения, с измененным голосом, естественно, не под своими анкетными данными. Человек, сообщивший о преступлении, должен подпадать под программу защиты свидетелей автоматически. Если он считает, что ему грозит опасность — он может обратиться с заявлением.

Что с коррупцией

- Коррупционная составляющая здесь будет присутствовать, сомнений нет, - заявил «МК» бывший оперативник Управления по борьбе с экономическими преступлениями. - Тем более, что деньги будут выдаваться налом. Ну, представьте, что опер нарыл какую-то информацию. Затем слил ее своему другу. Тот пришел с заявлением. Дальше все просто - преступление раскрыто, этот друг официально получил деньги. И, понятно, делит их с опером.

Впрочем, в МВД считают, что выплаты будут под жестким контролем и финансово-экономического департамента министерства и службы собственной безопасности.

А как у них

Система розыска преступников частными лицами появилась в Англии, а в 19 веке активно развилась в США. Причем, платить тогда за розыск могло не только правительство, но и обеспеченные граждане. Сейчас правовой институт «охотников за головами» действует в США и на Филиппинах. Впрочем, это скорее предтеча системы выплаты вознаграждения за информацию.

 

Что касается непосредственно этой системы - то это фактически общемировая практика. В тех же США ФБР официально публикует информацию о вознаграждении за информацию о преступниках. Там же существует программа привлечения граждан к раскрытию преступлений Crime Stoppers. Размер вознаграждения по программе - от 500 до нескольких миллионов долларов.

Источник: https://www.mk.ru/social/2018/08/21/tri-milliona-za-prestupnika-mvd-opredelilo-oplatu-informatoram.html

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