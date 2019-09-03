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Сводки от ополчения Новороссии 03 сентября 2019

08:32. 3 сентября 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Маленьким жителям прифронтовых районов ДНР передали гуманитарную помощь

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Центр спецопераций готовит удары по позициям карателей на Донбассе (ВИДЕО)

Центр спецопераций готовит удары по позициям карателей на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.

За прошедшие сутки противник дважды нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 72 бригады ВСУ по приказу военного преступника Богомолова подвергли обстрелу из 82-мм миномётов район населённого пункта Голубовское.

На дебальцевском направлении боевики 30 бригады по команде преступника Гараза обстреляли из 120-мм миномётов и станкового противотанкового гранатомёта район населённого пункта Нижнее Лозовое.

По предварительным данным, жертв среди населения удалось избежать. Разрушения гражданской инфраструктуры уточняются и будут доведены дополнительно.

Мы в очередной раз призываем международные организации немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на ВСУ с целью сохранения достигнутого перемирия.

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Противник продолжает подготовку к проведению масштабных провокаций в преддверии встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске.

Так, по данным нашей разведки, командующий «ООС» Кравченко поставил задачу оперативной группе 74 центра информационно-психологических операций под руководством начальника группы консолидирующей пропаганды отдела наблюдения и специальных действий, военного преступника майора Кавинца во взаимодействии с журналистами украинских телеканалов «ICTV» и «1+1» подготовить постановочные видеорепортажи об обстрелах позиций 46 отдельной десантно-штурмовой бригады со стороны ЛНР.

Группы журналистов уже прибыли в район размещения самоходно-артиллерийского дивизиона этой бригады.

Таким образом командующий оккупационных сил пытается оправдать регулярные обстрелы территории Республики со стороны боевиков ВСУ.

Украинская сторона готова пойти на всё с целью дискредитации подразделений Народной милиции в глазах мирового сообщества.

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Мы призываем международных наблюдателей проявить особую бдительность в преддверии встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске.

В свою очередь Управление Народной милиции Луганской Народной Республики возлагает большую надежду на работу дипломатов в Минске и урегулирование конфликта за столом переговоров.

Со своей стороны, мы гарантируем сохранение режима тишины и требуем от украинской стороны его зеркального соблюдения.

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Армия ДНР: Донецкие парашютисты совершенствуют технику прыжков (ВИДЕО)

Армия ДНР: Донецкие парашютисты совершенствуют технику прыжков (ВИДЕО) | Русская весна

При поддержке Народной Милиции ДНР, воспитанники Енакиевского парашютного клуба в очередной раз прибыли в город Азов для выполнения парашютных прыжков.

Спортсмены продолжают совершенствовать технику и навыки выполнения разрядов по парашютному спорту, для дальнейшей сдачи нормативов.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией Донецкой Народной Республики.

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