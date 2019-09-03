Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 сентября 2019

На северо-западе Сирии обнаружен подземный город боевиков

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В сирийской Хаме обнаружено массовое захоронение жертв террористов

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Уничтожения “Вольфа”

"Хезбалла" выложила видео уничтожения израильского бронеавтомобиля "Вольф" на границе с Ливаном.Израиль продолжает утверждать, что потерь нет.Хезбалла также заявляет, что в ходе перестрелки 1 сентября она потерь не имела.Вчерашние торжества в Бейруте по поводу уничтожения "Вольфа".Как мало людям нужно для счастья.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com