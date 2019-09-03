Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 сентября 2019
12:13. 3 сентября 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 09:26 На северо-западе Сирии обнаружен подземный город боевиков.
- Вчера 22:29 В сирийской Хаме обнаружено массовое захоронение жертв террористов.
- Вчера 21:20 Уничтожения “Вольфа”.
На северо-западе Сирии обнаружен подземный город боевиков
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В сирийской Хаме обнаружено массовое захоронение жертв террористов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Уничтожения “Вольфа”
"Хезбалла" выложила видео уничтожения израильского бронеавтомобиля "Вольф" на границе с Ливаном.
Израиль продолжает утверждать, что потерь нет.
Хезбалла также заявляет, что в ходе перестрелки 1 сентября она потерь не имела.
Вчерашние торжества в Бейруте по поводу уничтожения "Вольфа".
Как мало людям нужно для счастья.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com