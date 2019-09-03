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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 сентября 2019

12:13. 3 сентября 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

На северо-западе Сирии обнаружен подземный город боевиков

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В сирийской Хаме обнаружено массовое захоронение жертв террористов

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Уничтожения “Вольфа”



"Хезбалла" выложила видео уничтожения израильского бронеавтомобиля "Вольф" на границе с Ливаном.



Израиль продолжает утверждать, что потерь нет.
Хезбалла также заявляет, что в ходе перестрелки 1 сентября она потерь не имела.


Вчерашние торжества в Бейруте по поводу уничтожения "Вольфа".
Как мало людям нужно для счастья.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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