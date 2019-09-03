Шляпа у нее
10:54. 3 сентября 2019 Просмотров - 180 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Разрешилась история с "модницей из Иркутска" https://colonelcassad.livejournal.com/5220482.html
Губернатор области подтвердил, что по итогам расследования она была отстранена от работы.
Иркутскую чиновницу Ирину Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, отстранили от работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это вчера подтвердил губернатор", — добавил он.
Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.
В частности, пострадавших от наводнения называют "бичевней", которые одеты так, как будто имеют "два класса образования".
Со своей стороны, чиновница назвала запись сфальсифицированной, добавив, что за время паводка несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории.
Президент, в свою очередь, назвал подобные высказывания недопустимыми.
"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение".
https://ria.ru/20190903/1558189894.html – цинк
Можно было бы порассуждать о глубокой морали сей истории, но можно не сомневаться, что никого и ничему подобные истории не учат, ввиду их системного повторения в чиновной среде.
И до кучи про еще одну шляпу.
"Твиттер-блогер Синица", который угрожал https://colonelcassad.livejournal.com/5183600.html снафф-видео с детьми полицейских получил 5 лет реального срока. Арестовали его в начале августа https://colonelcassad.livejournal.com/5186097.html, а уже в начале сентября суд его приговорил https://ria.ru/20190903/1558194887.html Прокуратура просила шесть лет, дали пять.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5251400.html
От трех трясется земля, четырех она не может носить:
раба, когда он делается царем,
глупого, когда он досыта ест хлеб,
позорную женщину, когда она выходит замуж,
и служанку, когда она занимает место госпожи своей