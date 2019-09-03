Как доят Украину
14:12. 3 сентября 2019 Просмотров - 143 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Присмотритесь — и вы увидите, что единственно кто вам мешает — это вы сами, а куда бы вы ни отправились, вы всюду последуете за собою и всюду будете жаловаться на свою участь. Ведь на нашей бренной земле нет удовлетворения никому, кроме душ низменных или божественных.
Оккупанты во всей красе !
Элита из русского города Одесса подозревает, что кто то надоил больше.
30 млнд долга – это не шутка. Лукашенко на всякий пожарный перекрыл границу.
Да нечего там уже доить.
Всё. Скотинка отощала.
Резать пора
Если надои превышают удои это весело но через 4 месяца Вася поможет.
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