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Из соображения политической ненависти и вражды…

16:13. 3 сентября 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Подкопаев и Беглец.

В дополнение к двум шляпам https://colonelcassad.livejournal.com/5251400.html
Участнику несанкционированного митинга в Москве Ивану Подкопаеву, который пшикнул газовым баллончиком в полицейских впаяли 3 года колонии общего режима. Обвинение просило 3 года и 4 месяца.
Сам Подкопаев полностью признал свою вину, а само дело слушалось в особом порядке.


На видео можно посмотреть, за что получил трешку.

Также на 2 года колонии был осужден Данила Беглец, который сильно дернул полицейского за руку во время беспорядков. Обвинение просило 3 года и 2 месяца.
Беглец в суде признал свою вину, раскаялся и попросил применить к нему наказание не связанное с лишением свободы. Суд ограничился сокращением срока отсидки.

Есть мнение, что оба выйдут по УДО через год-полтора.

На очереди сотрудник ведомственной охраны РЖД Евгений Коваленко, который на митинге кинул "из соображений политической ненависти и вражды мусорный бак в сотрудника полиции". Там скорее всего тоже будет 2-3 года колонии, учитывая общий тренд на посадки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5252492.html

Метки: беглец, Митинги, подкопаев, протесты

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