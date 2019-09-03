Из соображения политической ненависти и вражды…
16:13. 3 сентября 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подкопаев и Беглец.
В дополнение к двум шляпам https://colonelcassad.livejournal.com/5251400.html
Участнику несанкционированного митинга в Москве Ивану Подкопаеву, который пшикнул газовым баллончиком в полицейских впаяли 3 года колонии общего режима. Обвинение просило 3 года и 4 месяца.
Сам Подкопаев полностью признал свою вину, а само дело слушалось в особом порядке.
На видео можно посмотреть, за что получил трешку.
Также на 2 года колонии был осужден Данила Беглец, который сильно дернул полицейского за руку во время беспорядков. Обвинение просило 3 года и 2 месяца.
Беглец в суде признал свою вину, раскаялся и попросил применить к нему наказание не связанное с лишением свободы. Суд ограничился сокращением срока отсидки.
Есть мнение, что оба выйдут по УДО через год-полтора.
На очереди сотрудник ведомственной охраны РЖД Евгений Коваленко, который на митинге кинул "из соображений политической ненависти и вражды мусорный бак в сотрудника полиции". Там скорее всего тоже будет 2-3 года колонии, учитывая общий тренд на посадки.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5252492.html