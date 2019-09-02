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Жизнь играючи. Мария Звягина. Часть 1

19:05. 2 сентября 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Реализация человека в жизни.

Автор-сказительница – Мария Звягина
Часть 2 – https://youtu.be/v_5SgvymKQw

В эфире Мария рассказала, как через игру можно себя реализовать в этой жизни. Что необходимо делать, совершая тот или иной поступок. Нужно ли нести за них ответственность. И что в результате всего от этих действий получает сам человек и те, кто и его окружает.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yCmdYNf0vRo

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