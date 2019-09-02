Вышинский, 4-х дневная рабочая неделя, кто застраховал Гитлера
В новом видеоблоге обсудили последние новости и актуальные события, которые произошли как в России, так и зарубежом — освобождение Кирилла Вышинского из украинской тюрьмы, инициативу Медведева о введение четырехдневной рабочей недели, отказ президента Белоруссии А.Г.Лукашенко ехать на церемонию, посвящённую началу Второй мировой войны, в Польшу. Также затронули историческую тему — какая страховка была у Гитлера на западе, что он не побоялся напасть на Советский Союз.
Хронометраж:
00:03 – почему Лукашенко отказался ехать в Польшу на церемонию, посвящённую началу Второй мировой войны
2:34 – кто застраховал Гитлера для нападения на Советский Союз
15:26 – про освобождение журналиста Кирилла Вышинского из украинской тюрьмы
18:07 – зачем Медведеву нужна четырехдневная рабочая неделя
23:54 – новый конкурс
Условия конкурса
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P.S. Предыдущие выпуски:
- 80 лет договору о ненападении, зачем США ракеты в Азии, а России — G7
- Китай против России, Гонконг-Париж-Москва и посадка А321 в Жуковском
- Лицо «оппозиции», $ против Китая, 08.08.08 и Киргизия
- Митинг «за честные выборы», выбор Украины, Борис Джонсон и Геополитика
- Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь
- Изменение Конституции, украинские радикалы в Европе и новая книга о Сталине
- RAND Corporation: как США будут уничтожать Россию
- Путин, смерть либерализма и кот Бари Алибасова
- 22 июня, Прямая линия Путина, беспилотники и ЖКХ, евромайдан по-грузински
- МВД и мы, Молдавия, танкеры, конкурс
Источник: https://nstarikov.ru/blog/108182