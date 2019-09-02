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Вышинский, 4-х дневная рабочая неделя, кто застраховал Гитлера

10:33. 2 сентября 2019 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге обсудили последние новости и актуальные события, которые произошли как в России, так и зарубежом — освобождение Кирилла Вышинского из украинской тюрьмы, инициативу Медведева о введение четырехдневной рабочей недели, отказ президента Белоруссии А.Г.Лукашенко ехать на церемонию, посвящённую началу Второй мировой войны, в Польшу. Также затронули историческую тему — какая страховка была у Гитлера на западе, что он не побоялся напасть на Советский Союз.

Хронометраж:
00:03 – почему Лукашенко отказался ехать в Польшу на церемонию, посвящённую началу Второй мировой войны
2:34 – кто застраховал Гитлера для нападения на Советский Союз
15:26 – про освобождение журналиста Кирилла Вышинского из украинской тюрьмы
18:07 – зачем Медведеву нужна четырехдневная рабочая неделя
23:54 – новый конкурс

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Условия конкурса

1. Подпишитесь на мой канал на YouTube.2. Сделайте собственные подписки видимыми в настройках профиля. (Для этого надо снять галочку «Не показывать информацию о моих подписках» и сохранить настройки по этой ссылке: https://www.youtube.com/account_privacy)3. Оставьте под видео (не здесь, на странице ролика!) любой комментарий и ссылку на свой профиль в социальной сети «ВКонтакте» или адрес электронной почты — для связи. В одном из следующих выпусков видеоблога мы подведём итоги, произвольным образом выбрав одного из выполнивших данные условия. Победитель получит комплект книг с доставкой по почте.

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/108182

Метки: блог, Видео

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