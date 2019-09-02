Вобьют ли США клин между Россией и Китаем? Результаты опроса
Шансы американских эмиссаров склонить руководство России к давлению на Китай во всё более разрастающейся торговой войне США с КНР очень малы: так считает большинство респондентов опроса об отношениях России и США, проведенного ИА REGNUM с участием 26 397 человек.
В сумме 62% опрошенных склонны считать попытки Вашингтона вбить клин между Россией и КНР или слабыми, несмотря на некоторые общие позиции по прочим вопросам (19,9%), или вовсе несостоятельными (42%). Тем не менее воспользоваться ситуацией для размена позиций в пользу переориентации на сотрудничество с США была бы не против треть (34,1%) респондентов, частично считающая (14,1%), что смысла говорить о подобной сделке нет, ибо американцы просто не могут ничего предложить.
Столько же (13,9%) согласились бы испортить отношения с важным партнером ради сотрудничества с Вашингтоном, и меньшая часть (10,1%) согласилась бы продать партнерство лишь за очень хорошую цену.
Источник: https://nstarikov.ru/club/108190
Да какая разница что эти опрошееные думают?
Кто они такие вообще?
Давайте опросим Серых или рязанских алкашей или беременных Тамбова или лечащихся у Кашпировского и каждый раз получим удивительные по глупости но различные результаты.
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