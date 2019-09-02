Об организации геноцида в Руанде
09:54. 2 сентября 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Канадский адвокат по уголовным делам Кристофер Блэк о роли ЦРУ в организации геноцида в Руанде.
Соединенные Штаты и их союзники являются специалистами по сокрытию их преступлений и нахождению козлов отпущения, которые принимают вину на себя вместо них. Они проделывают это теперь с их кампанией дезинформации против России, Китая, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Сирии. Показательные процессы в трибунале ООН по Югославии, МТБЮ, все были связаны с сокрытием военных преступлений НАТО и стряпанием лжи, чтобы обвинить во всем сербов, которые сопротивлялись агрессии НАТО. Они используют свое влияние в Международном уголовном суде для тех же целей. А теперь на поверхность всплыл документ, утечка которого произошла из трибунала ООН по военным преступлениям в Руанде, МТР, который содержит доклад о военных преступлениях поддерживавшегося США Руандийского патриотического фронта, который вторгся в Руанду из Уганды в 1990 году, четыре года проводил террористические операции против руандийского народа и правительства, затем в 1994 году начал свое решающее наступление и проложил себе дорогу к власти посредством массовых убийств. Чтобы обсудить этот документ, помеченный "Совершенно секретно", мне придется обременить читателя краткой историей событий на основе имеющихся свидетельств, чтобы поместить его в контекст.
Вечером 6 апреля 1994 года президенты хуту Руанды и Бурунди – Жювеналь Хабиаримана и Сиприен Нтарьямира, генерал Нсабимана, начальник штаба армии Руанды, а также несколько других высокопоставленных официальных лиц и французский летный экипаж погибли, когда самолет, на котором они находились, был сбит над аэропортом Кигали зенитными ракетами, выпущенными членами руководимого тутси Руандийского патриотического фронта, или РПФ, при содействии правительств нескольких стран. Пол Кагаме, лидер хунты РПФ, которая теперь контролирует Руанду, которого за два дня до события видели с солдатами ВС США в его штаб-квартире, отдал окончательный приказ сбить самолет, но сделал он это при содействии или пособничестве правительств Соединенных Штатов Америки, Британии, Бельгии, Канады и Уганды. Именно Соединенные Штаты и их союзники, надеясь получить полный контроль над природными ресурсами Центральной Африки с помощью подконтрольных им сил в РПФ тутси, оказывали военную поддержку для вторжения РПФ в Руанду с территории Уганды, начиная с 1990 года, направляя эту поддержку через Уганду.
Известно, что ракеты, использовавшиеся для сбития самолета, были взяты из арсеналов, захваченных американцами во время их первой войны против Ирака, и переданы Уганде, и что ракеты были собраны на складе в аэропорту Кигали, арендованном швейцарской подставной компанией ЦРУ. Более того, французский судья по антитеррористическим делам Жан-Луи Брюгьер, который несколько лет расследовал дело о сбитом самолете от имени семей французского летного экипажа, сказал Бутросу-Бутросу Гали, генеральному секретарю ООН в 1994 году, что ЦРУ было замешано в истории со сбитым самолетом, что усиливало заявление Бутроса Гали канадскому журналисту, что американцы на 100% несут ответственность за то, что произошло в Руанде.
Существуют серьезные прямые и косвенные улики, что бельгийский и канадский контингенты в составе миротворческих сил ООН в Руанде в 1993-94 гг., известных как UNAMIR, также были причастны к сбитию самолета и содействовали РПФ во время его окончательного наступления, которое началось с обезоруживающего удара по самолету. Канадский генерал Ромео Даллэр, командующий силами UNAMIR, сделал так, чтобы одна ось взлетно-посадочной полосы в аэропорту была закрыта, по запросу РПФ, что облегчило сбитие самолета, когда он пытался приземлиться.
Даллэр раз за разом вставал на сторону РПФ во время своего мандата, постоянно предоставлял РПФ военную разведывательную информацию о позициях правительственной армии, получал приказы от американского и бельгийского послов и от другого канадского генерала, Мориса Бэрила, из Департамента операций по поддержанию мира в Нью-Йорке, возглавлявшегося в то время Кофи Аннаном, лгал своему начальнику Жаку Рожеру Бу-Бу о своей осведомленности о наращивании сил для окончательного наступления угандийской армии и РПФ и смотрел сквозь пальцы на проникновение в Кигали, возможно, 13000 солдат РПФ, в то время как им было позволено лишь 600 человек по мирному соглашению в Аруше, подписанному в 1993 году. Еще один канадец, генерал Ги Тусиньян, сменил Даллэра на посту после того, как РПФ захватил власть, когда силы UNAMIR II помогли РПФ закрепить результат его агрессии.
Бурунди была вовлечена тем, что позволила разместить у себя 600 рейнджеров армии США на случай, если они понадобятся РПФ, и вторгнувшись в Руанду с юга в мае 1994 года, чтобы соединиться с войсками РПФ. Танзания участвовала как в планировании сбития самолета, так и сама вторглась в Руанду с востока и юга, заблокировав пути эвакуации для беженцев хуту, бежавших от зверств РПФ во время продвижения РПФ на Кигали.
Наконец, данные показывают, что бельгийские солдаты ООН находились в непосредственной близости от места запуска ракеты в момент сбития самолета и также были к этому причастны.
Утечка доклада о сбитом самолете французского следственного судьи Жана-Луи Брюгьера была сделана французской газете "Ле Монд" в 2004 году и в нем говорится, что РПФ был ответственен в сбитии самолета с помощью ЦРУ. Но до того, как французский судья начал свое расследование, главному прокурору трибунала по Руанде, канадской судье Луиз Арбур, той же самой женщине, что сфабриковала обвинение против президента Милошевича в интересах США на трибунале по Югославии, было сказано в 1997 году ее ведущим следователем, австралийским адвокатом Майклом Хуриганом, что за сбитие самолета несет ответственность группа "коммандос" РПФ, известная как "Сеть", при содействии иностранного государства, и с причастностью ЦРУ.
На тот момент Арбур, вместо того, чтобы привлечь к уголовной ответственности всех причастных, как она должна была сделать, по указанию США приказала закрыть расследование и оставить его в секрете, сделав себя тем самым соучастницей военного преступления. Факты, связанные с действиями Арбур, подробно изложены в письменном заявлении Майкла Хуригана, которое все еще доступно в интернете, и в его докладе для Управления внутреннего надзора ООН.
Во время судебных разбирательств о военных преступлениях в Трибунале по Руанде адвокаты защиты, представлявшие единственную группу, привлеченную к уголовной ответственности, сторону, которая пыталась сопротивляться агрессии, членов руандийского правительства, его вооруженных сил и чиновников, а также интеллигенцию хуту, потребовали полного раскрытия всех следственных материалов, имеющихся у обвинения, касательно того, что произошло во время войны, и обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против наших клиентов. На суде над моим клиентом, генералом Ндиндильимана, начальником штаба жандармерии, который после долгой борьбы был в конечном счете признан невиновным, мы неоднократно запрашивали раскрытие этих материалов, но так и не получили полной информации, которую требовали, так как со временем мы осознали, что у обвинения было намного больше материалов, чем они были готовы нам показать.
Одним известным примером этого является доклад Джерсони, составленный Робертом Джерсони, чиновником USAID, прикомандированным к ООН, который представил доклад Верховному комиссару ООН по делам беженцев в октябре 1994 года, изложив свои выводы, что силы РПФ занимались систематическими массовыми убийствами хуту в Руанде во время своего наступления, что он охарактеризовал как геноцид. Этот доклад также был скрыт Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и адвокатами обвинения на нашем судебном процессе, которые даже отрицали, что доклад существует. Но в 2008 году моя команда обнаружила его случайно в документах обвинения, и я смог представить его как документальное подтверждение на процессе вместе с письмом от Пола Кагаме, датированным августом 1994 года, в котором он упоминает встречу с угандийским президентом Мусевени, на которой обсуждался "план по Заиру". Эти двое согласились, что хуту мешают "плану", но Кагаме заявил, что они работают с бельгийскими, американскими и британскими спецслужбами, чтобы реализовать "план" и что проблема будет решена. С тех пор мир увидел, что включал этот "план": вторжения в Заир, уничтожение сотен тысяч беженцев хуту, убийства миллионов конголезцев в последовавших войнах, как подробно описано в Картографическом докладе ООН 2010 года, и раздробление Конго на куски, чтобы его было легче эксплуатировать западным горнодобывающим компаниям. И все же мы и не подозревали, пока шел наш процесс, что у обвинения имелся другой документ – внутренний доклад, датированный 1 октября 2003 года, в котором их собственные детективы перечисляют и описывают на 31 странице преступления сил РПФ, которые они расследовали. Недавно произошла утечка этого доклада, обозначенного как строго конфиденциальный, и мне, в числе прочих, прислали его копию для изучения, и он изобличает как РПФ, и в связи с этим их западных сюзников, так и других.
Этот документ, имеющий отсылку к теме "Общий доклад по специальным расследованиям относительно преступлений, совершенных Руандийской патриотической армией (РПА) в течение 1994 года", был отправлен тогдашнему прокурору Хасану Джаллоу тремя членами отделения специальных расследований прокуратуры. Он предоставляет прокурору доказательства, которые они собрали, что РПА (Руандийский патриотический фронт был переименован в Руандийскую патриотическую армию в 1994 году, после его победы в гражданской войне в Руанде – прим. перев.) совершила массовые убийства тысяч хуту в различных местах на территории Руанды, например, в Бьюмба, Кабгаи, Рамбара, Джитарама и Бутаре, а также убийство троих католических епископов и девяти других священников в одной церкви. Обстоятельства, описанные в докладе, подтверждают доклад Джерсони об аналогичных убийствах, а также подтверждают показания свидетелей, которые мы слышали во время судебных разбирательств, что силы РПА внедрили людей на гражданские баррикадные заграждения для убийств с тем, чтобы возложить вину за преступления на войска руандийского правительства и молодежное движение, известное как "интерахамве".
И, наконец, в них содержатся дальнейшие свидетельства, что это РПА сбила президентский самолет, подтверждая результаты исследований Майкла Хуригана в 1997 году, подробно описанные выше, которые Луиз Арбур распорядилась не разглашать, подтвердив сведения французского доклада и подтвердив информацию, которую мы представили на суде для этой же цели, включая перехваченное радиосообщение от Кагаме его солдатам на следующий день после того, как был сбит самолет, с выражением радости по поводу сбитого самолета как успешной операции. Это очень важный и инкриминирующий доклад. Неразглашаемый. Возникает вопрос, сколько еще тайных докладов у них имеется.
Здесь нет места для подробного описания ужасных преступлений, изложенных в этом документе, или для пересказа вам показаний, которые мы услышали на судебных разбирательствах – что один беженец хуту, говоривший о преследовании беженцев хуту в Конго войсками РПФ при поддержке самолетов-корректировщиков с опознавательными знаками ВВС США, назвал "скрытым геноцидом", так что я приведу несколько примеров из этого документа, чтобы дать читателям общее представление. На странице 28, касаясь столицы Руанды, города Кигали, сказано:
"Лагерь Каномбе (правительственная военная база) в конце мая 1994 года. Когда РПА захватила Каномбе, приблизительно 1500 гражданских лиц нашли убежище в этом лагере. Все они были убиты силами РПА."
"Аэропорт Каномбе, в конце мая 1994 года приблизительно 200-300 гражданских лиц всех возрастов были привезены …и убиты."
"Масака, община Каномбе, конец июля 1994 года – за 5 дней приблизительно 6000 женщин, детей и мужчин были убиты, их руки были связаны за спиной на уровне локтей.
"Лагерь Ками, во время захвата лагеря силами РПА тысячи гражданских, нашедших там убежище, были убиты"
Картина ясна. И все же по сей день ни одному члену РПФ или кому-то из их западных союзников не были предъявлены обвинения в этих совершенных ими преступлениях, а Пола Кагаме, который отдал приказ об этих убийствах, с улыбками принимают лидеры от Канады до Франции и Китая. Прокуроры, решившие защитить этих военных преступников и воспрепятствовавшие правосудию тем, что не предоставили улики, вступившие в сговор с целью ложно обвинить тех, кто был ответчиком на трибунале, превратившие международное правосудие в пародию на справедливость и предоставившие этим преступникам юридическую неприкосновенность и поощрение для совершения большего числа преступлений, перешли на сытные должности. Фатима Бенсуда, одна из этих бывших прокуроров Международного трибунала по Руанде, является теперь прокурором Международного уголовного суда.
Где правосудие для 6000 мужчин, женщин и детей, убитых в Масака? Где шумное требование головы Пола Кагаме, как это было в случае с президентом Милошевичем и обвинениями против него, или как это происходит с обвинениями против президента Сирии Асада? Где шумное преследование генерала Даллэра или Луизы Арбур, которые закрыли глаза на эти преступления, как это было в случае с генералом Младичем в отношении обвинений, связанных с Сребреницей? Ничего этого нет. Вместо этого их сделали знаменитостями, так как мы живем в мире, в котором преступники завладели нравственностью и правосудием и повесили их на дереве.
Кристофер Блэк – адвокат по международным уголовным делам, базирующийся в Торонто. Он известен рядом громких дел о военных преступлениях и недавно опубликовал роман "Beneath the Clouds". Он пишет статьи о международном праве, политике и мировых событиях, особенно для онлайн-журнала "Новое восточное обозрение".
http://perevodika.ru/articles/1170143.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5249200.html