Новости Украины и Новороссии 02 сентября 2019

В Сети обсуждают запись в социальной сети нового министра образования и науки Украины 29-летней Анны Новосад, которая пестрит ошибками, в том числе грубейшими. Пост с исправленными ошибками разместила на своей странице в той же соцсети юрист Татьяна Монтян.

Как выяснилось, Новосад не знает элементарных правил. Например, о постановке предлога «із» (а не «з») после слов, которые оканчиваются на согласный. Или правило о постановке окончания -ові в дательном падеже.

Министр даже не в курсе, как правильно пишется название главного финансового документа страны — «госбюджет».

Монтян в своём неповторимом стиле прокомментировала уровень грамотности министра.

«Наша новая министерка образования. Или министерша? Короче, какая-то тупая безграмотная п***, такая же, как и остальные члены Зе-правительства», — написала она.

Один из комментаторов попытался оправдать Новосад: ошибок, дескать, не так уж и много. На что Монтян парировала: «Их вообще не должно быть».

А другой гость страницы попросил не обижать министра, поскольку фактически она еще ребенок.

Что известно об Анне

Новосад родилась 28 июля 1990 года в Ладыжине Винницкой области. Родители занимаются бизнесом: им принадлежит кафе в Ладыжине.

Руководитель директората стратегического планирования и европейской интеграции в Минобразования, народный депутат от партии «Слуга народа». Окончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. В 2011 году получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» (основной рассадник национализма среди как минимум киевских вузов — прим. РВ).

В 2013 году Анна получает степень магистра в голландском Университете Маастрихта. Стажировку Новосад проходила в аналитических центрах Испании и Чехии, также является участником украинско-канадской парламентской программы. Свободно владеет немецким и английским языками.

Начала свою работу в МОН сразу после госпереворота 14 года в должности советника тогдашнего министра образования, впоследствии возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН Украины. В конце 2017 возглавила директорат стратегического планирования и европейской интеграции в Минобразования.

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