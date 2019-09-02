Новости Украины и Новороссии 02 сентября 2019
- 11:12 “Жители в шоке”: Украинцы показали отремонтированные дороги в Запорожье.
- 07:06 В Сети смеются над количеством ошибок в тексте нового министра образования Украины (ФОТО).
- 00:19 В ДНР стартовала Международная вахта памяти “Высота-2019″.
- Вчера 23:22 Картина о Донбассе.
“Жители в шоке”: Украинцы показали отремонтированные дороги в Запорожье
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Сети смеются над количеством ошибок в тексте нового министра образования Украины (ФОТО)
В Сети обсуждают запись в социальной сети нового министра образования и науки Украины 29-летней Анны Новосад, которая пестрит ошибками, в том числе грубейшими. Пост с исправленными ошибками разместила на своей странице в той же соцсети юрист Татьяна Монтян.
Как выяснилось, Новосад не знает элементарных правил. Например, о постановке предлога «із» (а не «з») после слов, которые оканчиваются на согласный. Или правило о постановке окончания -ові в дательном падеже.
Министр даже не в курсе, как правильно пишется название главного финансового документа страны — «госбюджет».
Монтян в своём неповторимом стиле прокомментировала уровень грамотности министра.
«Наша новая министерка образования. Или министерша? Короче, какая-то тупая безграмотная п***, такая же, как и остальные члены Зе-правительства», — написала она.
Один из комментаторов попытался оправдать Новосад: ошибок, дескать, не так уж и много. На что Монтян парировала: «Их вообще не должно быть».
А другой гость страницы попросил не обижать министра, поскольку фактически она еще ребенок.
Что известно об Анне
Новосад родилась 28 июля 1990 года в Ладыжине Винницкой области. Родители занимаются бизнесом: им принадлежит кафе в Ладыжине.
Руководитель директората стратегического планирования и европейской интеграции в Минобразования, народный депутат от партии «Слуга народа». Окончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. В 2011 году получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» (основной рассадник национализма среди как минимум киевских вузов — прим. РВ).
В 2013 году Анна получает степень магистра в голландском Университете Маастрихта. Стажировку Новосад проходила в аналитических центрах Испании и Чехии, также является участником украинско-канадской парламентской программы. Свободно владеет немецким и английским языками.
Начала свою работу в МОН сразу после госпереворота 14 года в должности советника тогдашнего министра образования, впоследствии возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН Украины. В конце 2017 возглавила директорат стратегического планирования и европейской интеграции в Минобразования.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР стартовала Международная вахта памяти “Высота-2019″
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Картина о Донбассе
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