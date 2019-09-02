Главная » История, Мировоззрение, Политика

Лучшие европейские антифашисты

23:35. 2 сентября 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:


«Мы здесь, чтобы отдать дань всем жертвам войны, как в Польше, которая первая вступила в борьбу против нацизма, так и во всех других странах, которые встали в защиту свободы и мира в Европе и в мире в целом. Хорватский народ, учитывая общее количество населении, внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе — в ней приняло участие более полумиллиона хорватских граждан» (с) президент Хорватии Грабар-Китарович













Особенно велик вклад в антифашистскую борьбу был у усташей.
Но вполне в духе времени, что один из сателлитов нацистской Германии на праздновании начала второй мировой войны объявляет себя лидером антифашистского сопротивления.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5251305.html

Метки: балканы, Германия, идиоты, фашизм, хорватия, эсэсовцы, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2016
... «агрессии России», которая «стимулировала европейские стремления украинцев», а также о...обслуживание в ведомственных больницах, считающихся лучшими после военных. В текущих ...этого военные преступления против ополченцев-антифашистов и мирного населения не ...
Новости Украины и Новороссии 22 августа 2016
...осуществлением вековой мечты богоизбранного европейского народа, что весь...Украина стала демократическим и европейским государством, "необходимо преодолеть...лучших «рыцарей майдана» и десакрализацией «идей майдана». А значит увеличатся возможности антифашистов...
Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2019
... Одессы, бандеровские бесы»: Антифашисты вышли на улицы Украины... Одессы, бандеровские бесы»: Антифашисты вышли на улицы Украины ... Одессы, бандеровские бесы»: Антифашисты вышли на улицы Украины...назад. Украино-европейские отношения переживают не лучший период, ...
Новости Украины и Новороссии 20 января 2016
... конструктив в вопросе подготовки выборов Европейская сторона увидела конструктивную позицию ЛНР... равно бьют, а отношение не лучше, чем к ополченцу ДНР.Обратим... довела війна на Донбасі, хороший антифашист — мертвий антифашист!»Иными словами, они для...
Высокая мода как продукт католической Европы
...чужаков Русское население. Православие в лучшие годы это глубокоэшелонированная оборона, ...плывут в русле именно европейской моды. А европейская высокая мода это всего...на чёрные биотипы вроде профессиональных антифашистов. Вот вам пример протестантской ...
Новости Украины и Новороссии 13 марта 2016
...очередному информационному вбросу? Этим «Антифашист» поинтересовался у депутатов Народного Совета...Ахметова. Ответ сформулирован в лучших традициях дипломатии и не ...предоставлению Украине безвизового режима с Европейским союзом. Они договорились встретиться...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)