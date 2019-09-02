Лучшие европейские антифашисты
23:35. 2 сентября 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
«Мы здесь, чтобы отдать дань всем жертвам войны, как в Польше, которая первая вступила в борьбу против нацизма, так и во всех других странах, которые встали в защиту свободы и мира в Европе и в мире в целом. Хорватский народ, учитывая общее количество населении, внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе — в ней приняло участие более полумиллиона хорватских граждан» (с) президент Хорватии Грабар-Китарович
Особенно велик вклад в антифашистскую борьбу был у усташей.
Но вполне в духе времени, что один из сателлитов нацистской Германии на праздновании начала второй мировой войны объявляет себя лидером антифашистского сопротивления.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5251305.html