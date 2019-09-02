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Диорама “Битва на Халхин-Голе”

20:30. 2 сентября 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Комкор Г.К. Жуков и маршал Х, Чойбалсан на Халхин-Голе. Картина неизвестного монгольского художника. 2019 год.

Диорама "Битва на Халхин-Голе"

Новая работа монгольских моделистов "Битва на Халхин-Голе" экспонируется в музее вооруженных сил Монголии. Диорама в деталях под катом.













































































































https://dambiev.livejournal.com/1698335.html – чуть больше фотографий здесь

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5250793.html

Метки: 1939, Дальний Восток, диорама, история, красная армия, миниатюры, монголия, ссср, Япония, японская империя

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