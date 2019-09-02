Диорама “Битва на Халхин-Голе”
20:30. 2 сентября 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Комкор Г.К. Жуков и маршал Х, Чойбалсан на Халхин-Голе. Картина неизвестного монгольского художника. 2019 год.
Диорама "Битва на Халхин-Голе"
Новая работа монгольских моделистов "Битва на Халхин-Голе" экспонируется в музее вооруженных сил Монголии. Диорама в деталях под катом.
https://dambiev.livejournal.com/1698335.html – чуть больше фотографий здесь
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5250793.html