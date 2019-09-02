Что такое цель жизни? Алексей Орлов, Вера, Юлия и Татьяна

Цель в жизни человека.



Алексей Орлов, Вера, Юлия и Татьяна



Чтобы получить ответ на поставленный вопрос, сначала себе задайте вопрос – Кто Я? Определитесь с понятием цель жизни. А затем задайте следующие вопросы:



- Есть ли цель жизни?

​​- Как ее сформировать?

- Каковы необходимые шаги на пути жизни для достижения поставленной цели?



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #главная #цель #смысл #роль #значение #человек #саморазвитие #чем #предназначение #найти #себя #общество #жизни #средства #алексей #орлов



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ГлавнаяЦельВЖизниЧеловека #ЦельЖизниЧеловека #ЦельИСмыслЖизниЧеловека #РольЦелейВЖизниЧеловека #ЗначениеЦелиВЖизниЧеловека #ЧеловекБезЦелиВЖизни #ЦелиИСредстваВЖизниЧеловека #СмыслЖизни #ЦельЖизни #Саморазвитие #ВЧемСмыслЖизни #Предназначение #КакНайтиСебя #КакНайтиСмыслЖизни #Общество #АлексейОрлов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ettYXK3i64o