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Что такое цель жизни? Алексей Орлов, Вера, Юлия и Татьяна

19:06. 2 сентября 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Цель в жизни человека.

Алексей Орлов, Вера, Юлия и Татьяна

Чтобы получить ответ на поставленный вопрос, сначала себе задайте вопрос – Кто Я? Определитесь с понятием цель жизни. А затем задайте следующие вопросы:

- Есть ли цель жизни?
​​- Как ее сформировать?
- Каковы необходимые шаги на пути жизни для достижения поставленной цели?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ettYXK3i64o

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