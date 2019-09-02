Что такое цель жизни? Алексей Орлов, Вера, Юлия и Татьяна
Цель в жизни человека.
Алексей Орлов, Вера, Юлия и Татьяна
Чтобы получить ответ на поставленный вопрос, сначала себе задайте вопрос – Кто Я? Определитесь с понятием цель жизни. А затем задайте следующие вопросы:
- Есть ли цель жизни?
- Как ее сформировать?
- Каковы необходимые шаги на пути жизни для достижения поставленной цели?
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