Члены Японо-Российского клуба дали Сахалину советы о туризме и пожаловались на неприветливых пограничников

В конце августа для участия в российско-японском семинаре «Пути расширения и углубления российско-японского добрососедства. Роль Сахалинской области» на остров прилетала делегация «Японо-Российского клуба». Семинар был организован областным отделением Русского географического общества.

Японо-Российский клуб создан в августе 2015 года как общественная организация дружбы и сотрудничества с Россией — инициаторами создания выступили видные японские политические и общественные деятели.

Возглавил ее бывший председатель верхней палаты советников парламента Японии, занимавший также ряд министерских постов, включая важный пост министра юстиции, один из бывших руководителей Демократической партии Японии Эда Сацуки.

Этот большой друг нашей страны начал свою политическую карьеру с участия в протестах против заключения кабального Договора безопасности с США (январь 1960). В Москве он побывал еще в 1963 году на большом молодёжном форуме. А вот на Сахалине он и его сподвижники — впервые.

Семинар получил небольшое освещение в прессе, но встречи в правительстве Сахалинской области (с заместителем министра экономического развития А. Бутухановым, главой представительства МИД России в Южно-Сахалинске В. Носовым, руководителем областного агентства по туризму Н. Пахолковой) и мэрии Южно-Сахалинска (с первым вице-мэром Н. Куприной) остались без внимания, хотя представляют несомненный интерес.

Сахалинская сторона, рассказывая о связях с Японией, основное внимание уделяла острову Хоккайдо. Это естественно. Здесь связи традиционные, успехи известные.

Но японцы, услышав тезис о желании сахалинских властей развивать въездной туризм, удивились этой ограниченности. «На Хоккайдо живет 5 млн. человек. А в Токио о вашем существовании никто не подозревает! Если вы хотите привлекать туристов, то реклама должна вестись на весь японский рынок! В центральной Японии только в агломерации Токио живет более 30 млн. человек».

Сахалинская сторона признала, что работа в сетях не развернута, турпродукты только формируются. Наивным и смешным выглядело приглашение японцев в октябре нынешнего года на выставку в Осаке, где наше агентство по туризму собирается презентовать некие печатные материалы. Русская пословица описывает такое как “за сто вёрст киселя хлебать”… Печатные материалы практичнее раздавать уже приехавшим гостям.

Второй совет наших друзей опирался на очевидные личные впечатления.

«Посмотрите, кто был с нами в самолете Токио — Южно-Сахалинск. Это либо старые, либо очень старые люди. Почему вы не привлекаете в Сахалинскую область молодёжь из-за рубежа? В Японии есть очень перспективная для туризма категория населения — это работающие (как правило, незамужние) девушки и женщины 25-40 лет, имеющие достаточный заработок для путешествий. Сидит, допустим, в Токио женская компания и думает, а не слетать ли нам на выходные в ближайший русский (а это с японской точки зрения — ближайший европейский!) город — борща поесть? Конечно, это потребует от российской стороны сокращения срока выдачи виз».

Как гуманитарное, человеческое измерение, так и коммерческое, денежное говорят о том, что это вполне стоящая идея.

Третий совет касался ускоренного обустройства общественно доступных туалетов, необходимых для туристических групп, а тем более для планируемого туристического потока. Тема эта, ранее стыдливо замалчиваемая, наконец-то обсуждается в нашей печати, но практических результатов не видно. Очевидно, что в строительном разделе областной программы развития туризма должно быть предусмотрено строительство десятков, если не сотен таких объектов, как самостоятельных, так и совмещенных с точками общепита и продажи сувениров.

Нельзя не сказать и о недоумении, высказанном японскими друзьями в традиционно вежливой форме. Упрощая сказанное, переведу.

«Самолет, прилетевший из Токио в аэропорт Южно-Сахалинска, был небольшим. Но почему пограничное и таможенное оформление заняло целый час?

Мы гости. Но пограничники, проверявшие наши документы, были нам не рады. Безрадостные, напряженные лица, лишенные даже признаков улыбки. Разве так встречают туристов, других приглашенных гостей?»

Можно понять пограничника Карацупу, поймавшего в лесу очередного вооруженного нарушителя государственной границы. Ему не до улыбок. Но через 74 года после войны пора сменить гнев на милость и не видеть в каждом иностранце неприятеля!

Впрочем, разве наши пограничники и таможенники улыбаются американцам, голландцам, британцам или другим бывшим союзникам, либо соотечественникам, прибывающим из-за границы? Общение с людьми в форме не только не доставляет радости, оно скорее отталкивает, отвращает от поездки, а значит, и от нашей страны.

В Южно-Сахалинске строится новое здание аэровокзала. Но от его международного сектора будет мало толку, если количество сотрудников погранслужбы и таможни не будет увеличено вдвое. Впрочем, может быть, будут использованы безлюдные технологии оформления отъезжающих и приезжающих.

Предусмотрено ли это в новом корпусе?

Улыбка пограничника, встречающего зарубежных гостей в аэропорту Хомутово или порту Корсакова — это лицо, визитная карточка Сахалина и всей Сахалинской области. Да и всей России. Улыбнитесь гостям, служивые сахалинцы! Ведь вы дома.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108194