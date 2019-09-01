Зачем Трампу нужен Путин? Валерий Пякин
13:54. 1 сентября 2019 Просмотров - 88 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Попытка изоляции России провалилась
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин об инициативе президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G7.
Концептуал ТВ
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/zachem-trampu-nuzhen-putin-valeriy-pyakin
Трамп глобальный пЕрдиктор. Пердеть в одиночестве ему скушно.
Но-но рыжего Козыря абижять! Настоящие Швондеры обидятся !
Этот Пякин в своих верноподданических рассказивках уже окончательно охренел,такую галиматью несет.