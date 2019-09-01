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Зачем Трампу нужен Путин? Валерий Пякин

13:54. 1 сентября 2019 Просмотров - 88 3 коммент. Опубликовал:

Попытка изоляции России провалилась

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин об инициативе президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G7. 

Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/zachem-trampu-nuzhen-putin-valeriy-pyakin

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