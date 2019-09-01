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«Юра, мы исправились!» Почему робот Фёдор – не игрушка

19:22. 1 сентября 2019 Просмотров - 182 2 коммент. Опубликовал:

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Первый российский робот-космонавт по имени Фёдор прибыл на МКС и приступил к работе. Это событие вызвало с одной стороны – восторженные отзывы, а с другой – волну сарказма и насмешек. В этом выпуске разберём в чём больше правды, сравним его с американским аналогом, а также выясним действительно ли европейские космонавты отказались от российских ракет и разберём другие темы.

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Ролик проекта «Россия 360»: https://www.youtube.com/watch?v=jDnNH…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eSIV27gJrHg

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