«Юра, мы исправились!» Почему робот Фёдор – не игрушка
Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус
Первый российский робот-космонавт по имени Фёдор прибыл на МКС и приступил к работе. Это событие вызвало с одной стороны – восторженные отзывы, а с другой – волну сарказма и насмешек. В этом выпуске разберём в чём больше правды, сравним его с американским аналогом, а также выясним действительно ли европейские космонавты отказались от российских ракет и разберём другие темы.
Медиагигиена: https://vk.com/mediagigiena
Ролик проекта «Россия 360»: https://www.youtube.com/watch?v=jDnNH…
Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус
Время-вперёд! №359 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/eSIV27gJrHg
Мы в соцсетях:
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/12576…
https://www.ok.ru/vremyavp
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd
Поддержи проект и попади в финальные титры!
Спонсорство на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya
(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)
Робот Фёдор на МКС: игрушка Рогозина за 3 миллиарда рублей.
https://www.youtube.com/watch?v=n3WmcvRHp28
Были б они вашими, миллиарды эти…