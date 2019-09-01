Ю.В.Назаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Моё кино”

Насколько то, что вы, уважаемый читатель, учили в школе на уроках истории, соответствует истине? А что, если история переписывалась, и не раз, а при смене царствующих династий и во время революций. Что, если врут летописи и учебники и прошлое было совсем ...
...воспроизводства мировоззрения, то историческое кино (кино на исторические темы) ... последовательная «вестернизация» российского кино и телеэкрана. Идёт вытеснение...корень проблемы остаётся.ЗАКЛЮЧЕНИЕКачественное историческое кино — это отличный инструмент ...
В 1980 году секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв, сделавший партийную карьеру с помощью Андропова, стал членом Политбюро ЦК КПСС. В 1980 году умер Косыгин, но его зять Джермен Гвишиани (на сестре Гвишиани был женат Примаков), пользуясь поддержкой КГБ, ...