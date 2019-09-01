Военная приемка. Удав. Пистолет нового поколения

Этому пистолету не страшен ни огонь, ни космический холод. Он прицельно бьет на сто метров и прошивает броню. Его имя – #Удав. Новейший пистолет, который получил шанс быть принятым на вооружение в российскую армию. Мы приготовили для «Удава» серию испытаний. Сравнивая его работу с «Наганом», пистолетом «Макарова», «ТТ» и австрийским «Глоком». А также, доведя до предела возможностей, поджигая пистолет и замораживая его в жидком азоте. Все это – в новом выпуске «Военной приемки»



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VmJr18cjadc