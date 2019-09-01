Вещи, которые сделали наше детство незабываемым
14:09. 1 сентября 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Радиола Урал 114
Дисковый телефон с "пружинкой"
Телевизор Рекорд 312
Пакеты с Мальборо
А помние эти дипломаты 90-х?
Машина на педалях
Норковые шапки
Вкус детства в одной пачке
Негатив
А что на счет этих билетеров?
Помните эти кассеты?
Пылесос "Чайка"
А этот робот
Помните эти люстры?
А эти жвачки и наклейки?
А помните мороженое в картонных стаканчиках?
А часы "Монтана"?
Дисковый телефон с "пружинкой"
Телевизор Рекорд 312
Пакеты с Мальборо
А помние эти дипломаты 90-х?
Машина на педалях
Норковые шапки
Вкус детства в одной пачке
Негатив
А что на счет этих билетеров?
Помните эти кассеты?
Пылесос "Чайка"
А этот робот
Помните эти люстры?
А эти жвачки и наклейки?
А помните мороженое в картонных стаканчиках?
А часы "Монтана"?
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9156225.html