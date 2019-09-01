Вещи, которые сделали наше детство незабываемым

Радиола Урал 114

Дисковый телефон с "пружинкой"

Телевизор Рекорд 312

Пакеты с Мальборо

А помние эти дипломаты 90-х?

Машина на педалях

Норковые шапки

Вкус детства в одной пачке

Негатив

А что на счет этих билетеров?

Помните эти кассеты?

Пылесос "Чайка"

А этот робот

Помните эти люстры?

А эти жвачки и наклейки?

А помните мороженое в картонных стаканчиках?

А часы "Монтана"?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9156225.html