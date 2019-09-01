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Вещи, которые сделали наше детство незабываемым

14:09. 1 сентября 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:
Радиола Урал 114


Дисковый телефон с "пружинкой"



Телевизор Рекорд 312


Пакеты с Мальборо


А помние эти дипломаты 90-х?


Машина на педалях


Норковые шапки


Вкус детства в одной пачке


Негатив


А что на счет этих билетеров?


Помните эти кассеты?


Пылесос "Чайка"


А этот робот


Помните эти люстры?


А эти жвачки и наклейки?


А помните мороженое в картонных стаканчиках?


А часы "Монтана"?



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9156225.html

Метки: вещи, история, ссср

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