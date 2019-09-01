Сводки от ополчения Новороссии 01 сентября 2019

Служу Республике. Боевики ВСУ оттачивают свои навыки, стреляя по мирным жителям ЛНР

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Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел украинских силовиков

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители СЦКК от ДНР попали под обстрел украинских силовиков в Коминтерново, сообщили в центре координации и контроля.

«Сегодня в 12.15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела населенного пункта Коминтерново», – рассказал представитель ДНР.

Отмечается, что украинские силовики ранее предоставляли группе, фиксирующей нарушения, гарантии безопасности. Однако несмотря на это был «целенаправленно открыт огонь по оперативной группе и представителям ОБСЕ».

Сейчас обстрел продолжается, представители СММ ОБСЕ вынуждены покинуть населенный пункт.

Внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк также сообщил, что попал под обстрел украинских силовиков в Коминтерново в Донбассе.

Ранее ДНР заявила, что у позиций вооруженных сил ополчения были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, которые якобы должны были зафиксировать ответную стрельбу ополченцев на обстрелы со стороны украинских силовиков.

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Работает ПВО ДНР: экстренное заявление оперативного командования

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР в связи с обострившейся обстановкой на фронте. Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения. Так, сегодня в 6.05 боевики 30-й бригады под командованием Гараза произвели обстрел окраин поселка шахты 6/7 в Горловке, выпустив три 82-мм мины и сделав 5 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. Одновременно с этим в 7.15 боевики из 36-й бригады под командованием Гнатова обстреляли из 82-мм минометов н.п. Коминтерново, выпустив 4 мины. Мы не исключаем, что обстрел велся с целью спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии обвинить в нарушении перемирия, так как в ходе обоих обстрелов к позициям Народной милиции пытались приблизиться вражеские беспилотники, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в «серой зоне». Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факты нарушения перемирия со стороны ВСУ, а также добиться от них полного соблюдения требований действующих договоренностей о прекращении огня, которые также включают в себя проведение разбирательства и наказание виновных в нарушении. Читайте также: «Путин применил простой приём»: на Украине признали очередную победу России

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Мирные жители Зайцево передали привет Зеленскому

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Боевики ВСУ атакуют ДНР, используя миномёты и ударные беспилотники

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России и ЛДНР следует приготовиться к войне с Украиной

Москве и Донецку, судя по последним событиям, следует подготовиться к вооруженному конфликту с Украиной. Как было уже написано в июне 2019 года, «Москва опасается синхронного удара с двух сторон — отвлекающего со стороны Грузии и основного со стороны Украины». Сейчас, похоже, подготовка к этому самому синхронному удару выходит на завершающую стадию. 1. 29 августа силы ДНР понесли большие потери.

2. 29 августа на Украине появилось новое правительство.

3. 30-31 августа между Грузией и Южной Осетией возникла военная напряженность. Такая синхронность вряд ли случайна. Кроме того, есть еще два фактора: первый — в сентябре на востоке Украины стоит еще приемлемая для военных действий погода, и второй — в РФ сейчас обратилось 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР для получения российского гражданства, одобрено 25 тыс. заявок, поток составляет тысячу человек в день и растет, поэтому местные власти в этих Республиках будут делать шаги по ускорению процесса паспортизации. Как видно, ЛДНР на всех парах мчат прочь от Украины, их еще можно удержать на Украине (пока выдано порядка 25000 российских паспортов), но к следующему году там будет жить не менее 0,5 млн граждан РФ, а скорее всего, больше миллиона! В таких условиях ни о каком возвращении мятежных территорий на Украину говорить не приходится! Итак, картина складывается следующая:

1. Боевой дух ВСУ поднят недавней победой над ДНРовцами.

2. 58-я российская армия (Владикавказ) заблокирована действиями Грузии.

3. 49-я российская армия (Ставрополь) частично заблокирована действиями Грузии.

4. Единственная и слабейшая армия из всех трех армий Южного военного округа — 8-я российская армия (Новочеркасск) — может быстро прийти на помощь ополченцам ДНР и ЛНР.

5. Руководство Украины сформировано.

6. Время для скоротечного военного конфликта есть. Но нападение Украины на Донецк не обязательно произойдет — Москва может заблокировать агрессивные намерения, например, приведя в боеготовность войска Южного военного округа. В целом, военно-политическая ситуация очень серьезная — Москве следует готовиться к операции по принуждению Украины к миру. Читайте также: Новый герой тенниса из России победил в США и спровоцировал громкий скандал (ФОТО, ВИДЕО) Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»

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Киевские СМИ стали соучастниками преступления карателей на Донбассе (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Обстановка на линии соприкосновения остаётся напряжённой и имеет тенденцию к обострению. В преддверии встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированной на 4 сентября, командование так называемой «ООС» преднамеренно ослабило контроль над боевиками, что привело к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Таким образом, командование оккупационных сил пытается спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь, с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня. Так, за прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. На славяносербском направлении боевики 14 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Войченко, обстреляли из автоматического станкового гранатомёта и стрелкового оружия район населенного пункта Пришиб. На попаснянском направлении боевики 72 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу преступника Богомолова подвергли обстрелу из 82-мм миномётов, гранатомётов различных видов и крупнокалиберных пулемётов районы населённых пунктов Калиново и Золотое-5. На дебальцевском направлении боевики 30 бригады преступника Гараза обстреляли из станкового противотанкового гранатомёта район населённого пункта Лозовое. Читайте также: «Крым опасен, смертельно опасен!» В результате варварского обстрела н. п. Золотое-5 (Михайловка) сгорели два домостроения по адресам: ул. Гоголя, д. 71 и 73. Потерь среди мирного населения и военнослужащих НМ ЛНР нет. Для подготовки фейковых материалов, компрометирующих подразделения НМ, противник задействует подконтрольные СМИ и откомандированную в зону карательной операции оперативную группу 74 центра информационно-психологических операций. Так, по данным наших источников, на позициях, с которых осуществлялись обстрелы территории Республики, отмечалась работа офицеров 74 центра ИПсО под руководством начальника группы консолидирующей пропаганды отдела наблюдения и специальных действий майора Кавинца. Подразделения Народной милиции не реагируют на провокации противника и в полной мере выполняют условия перемирия, не давая повода украинским пропагандистам себя дискредитировать. Читайте также: Горы трупов и деньги: Всплыла грязная правда про «Иловайский котёл» и Порошенко (ФОТО) Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры. В оккупированной Катериновке ВСУ развивают сеть траншей между наблюдательными позициями и жилыми домами, захваченными и используемыми для размещения личного состава. Также в Катериновке нашей разведкой выявлены бронированная разведывательно-дозорная машина и боевая бронированная машина 72 бригады ВСУ, размещенные на территории жилых домовладений. В районе н.п. Попасная отмечается размещение БМП в непосредственной близости от жилых домов. Нам продолжает поступать информация о низком уровне обеспечения военнослужащих подразделений ВСУ в зоне карательной операции. Так, военнослужащие 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обратились с жалобой к командующему «ООС» Кравченко в связи с неудовлетворительным тыловым обеспечением. По словам военнослужащих, подавляющая часть личного состава не обеспечена кроватями и вынуждена спать на полу. Из-за многочисленных жалоб в подразделения бригады из штаба «ООС» прибыла комиссия. Читайте также: Экс-главу Нацбанка Украины сбил автомобиль (ВИДЕО)

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СРОЧНО: Юг ДНР в огне, враг наносит удар за ударом

Несколько часов украинские карательные формирования обстреливают юг Донецкой Народной Республики с применением артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов, вооружения БМП, ПТУР, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Русской Весны» заявлении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации огня на линии соприкосновения сторон (СЦКК) и переговорном процессе. Под огнем находятся населенные пункты на мариупольском направлении: Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Заиченко, Новая Таврия. На данный момент по указанным населенным пунктам украинские фашисты выпустили уже более 260 боеприпасов, среди них 10 снарядов калибром 122 мм, 90 мин калибром 120 мм, 14 мин калибром 82 мм, 115 снарядов БМП, 29 гранат из АГС, 2 ПТУР. В результате обстрелов фиксируются множественные возгорания в н.п. Коминтерново, населенный пункт охвачен огнем. МЧС ДНР не имеет возможности приступить к тушению пожаров из-за непрекращающихся обстрелов. Жители населенного пункта находятся в укрытиях. Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе через СММ ОБСЕ неоднократно запрашивало от украинской стороны в СЦКК немедленного прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. Получить информацию о жертвах и разрушениях не представляется возможным из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВCУ. Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ

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