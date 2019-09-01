Рожденные в спорах: любопытные факты о грибах

Учёные считают грибы самыми разнообразными живыми существами на нашей планете. Их так много, что на каждый вид растений приходится 6 видов грибов. При самом приблизительном подсчёте получается, что грибов около 2 миллионов видов. Изучено при этом лишь 100 тысяч, а классифицировано и того меньше. Грибы, в отличие от сотен видов живых существ, пережили все земные катаклизмы. У них также есть шанс пережить всех на нашей планете…

Долгие споры о том, что такое грибы: растения или животные, закончились в 1960 году, когда они были выделены в отдельное царство грибов. По содержанию белков грибы ближе к животным, а по составу углеводов и минералов — к растениям.

Телом гриба является мицелий, расположенный в земле. Он может простираться на огромные расстояния. А непосредственно гриб — это плод, предназначенный для реализации программы размножения.

Боровики, или белые, — одни из самых крупных грибов. Они способны набрать вес до 3 килограммов. Но рекордсменами считаются шампиньоны, которые вырастают до 5,5 килограмма

Очень большой белый гриб нашли в Америке (штат Висконсин) в 1985 году. Он весил 140 кг и имел охват два метра. Но, как мы помним — это лишь видимая часть. В штате Орегон найдена грибница, занимающая площадь 900 гектаров и весящая несколько сотен тонн! А вот в Швейцарии обнаружили гриб в возрасте около 1000 лет — опёнок, размерами 800 х 500 метров. Его грибница занимает 35 гектаров площади швейцарского национального парка г. Офенпасс.

10 сантиметров — на такую высоту способны поднимать споры сами грибы при отсутствии ветра. Они создают движение воздуха: шляпка охлаждается из-за испарения воды, и касающийся ее холодный воздух опускается. В результате по краю шляпки создается воздушный вихрь, который поднимает споры наверх. Для обнаружения аэродинамических способностей у грибов понадобились лазеры и высокоскоростная съемка.

Доказан тот факт, что грибы существовали 400 миллионов лет назад, то есть, задолго до появления динозавров. Они являются одними из древнейших обитателей планеты, наряду с папоротниками. Но если гигантские папоротники, сохранившиеся с того же периода, значительно измельчали, то грибы, приспосабливаясь, видоизменялись и, похоже, все эти виды существуют и сейчас.

1450 год до нашей эры — время, когда появилось первое изображение гриба. Специалисты нашли его на наскальном рисунке в египетской царской гробнице.

Если бы грибы были менее живучи, они бы не сохранили своего многообразия. Насколько они живучи может представить каждый, кто хоть раз болел грибковой инфекцией или боролся с грибковым поражением стен. Вывести грибок крайне сложно. Ещё бы! Грибы выживают на высоте 30 тысяч метров над землёй, выдерживают высокое облучение (в центре Чернобыльской аварии грибы выжили) и давление в 8 атмосфер. Они могут жить даже на поверхности серной кислоты!

Грибы передвигаются. Не все, конечно. Сейчас к «ходячим» грибам относится только один: «Плазмодий». Найти его можно в средней полосе России. Гриб этот не имеет ножки и по своему виду напоминает съёжившуюся медузу. Он полупрозрачен и студенист. Передвигается, переваливаясь с боку на бок. Скорость невысока, но попасть в более подходящее место за несколько дней сможет, иногда даже на пень забирается.

0,12 грамма фаллоидина — главного токсина бледной поганки содержится в одном среднем грибе. Этого достаточно, чтобы убить человека.

80 лет — столько могут прожить растущие на деревьях грибы-трутовики. Их размер с годами увеличивается. Масса самого большого известного гриба — 500 килограммов. Рекорд принадлежит двадцатилетнему китайскому трутовику. Его длина — около 11 метров.

Удивительно, но грибы вырабатывают витамин Д, если, конечно, им достаточно солнечного цвета. От этого зависит цвет шляпки гриба.

Грибы питаются червями-нематодами, расставляя на них ловушки из колец мицелия. Если червь коснётся такой ловушки, то прилипает к ней и тут же оказывается опутанным нитями грибницы. Спастись шансов нет никаких. Споры грибов могут прорастать внутри живых существ. Но если человек заболевает, то гусеница, например, погибает. А гриб развивается. Одной маленькой бледной поганки хватит, чтобы убить 4 человека. А вот мухоморов понадобится несколько штук. Из грибов готовили сильнодействующие яды и активно использовали для устранения противников. Императора Клавдия отравила его жена Агриппина, сварив суп из бледной поганки.

Половина жителей России собирает грибы для еды самостоятельно. Каждый пятый покупает их на рынке. 16% – в магазине. 14% россиян никогда не ели грибов и не планируют этого делать.

Грибы с глубокой древности использовались как лекарственные средства. Да и сейчас во многих домах растёт в банках «чайный» или «молочный» гриб, напиток из которого повышает иммунитет и борется с воспалительными заболеваниями. В 1940 году А. Флемминг из дрожжевых грибов выделил пенициллин, открыв эру антибиотиков. Лечебными свойствами обладают шампиньоны, рядовки фиолетовые, опята луговые и осенние, молочник, чага и говорушки. А кожица дождевиков используется вместо лейкопластыря — внутренняя её часть стерильна и обладает бактерицидными свойствами.

Грибы – источник белка и, в меньшей степени, углеводов, при этом совершенно не содержат холестерина. Кстати, именно потому, что грибы не содержат животных насыщенных жиров они не могут быть отнесены к классу животных. Кроме белка и углеводов, грибы богаты витаминами В1, В2, Д, селеном, калием, ниацином и антиоксидантами.

Грибы размножаются спорами. Взяв пробы воздуха практически в любом помещении, можно обнаружить споры грибов. Если говорить о грибах традиционных, то обычный шампиньон выбрасывает до 40 миллионов спор! Гриб-навозник – 100 миллионов спор. Рекордсменом же является гриб-дождевик, выбрасывающий более семи триллионов спор! При этом споры выбрасываются на расстояние более двух метров и летят они со скоростью автомобиля: 90 км/час или 25 метров в секунду. Если бы каждая из спор проросла и дала всего одно плодовое тело, то уже к третьему поколению суммарная масса грибов в 800 раз превысила бы массу Земли.

В российских лесах можно встретить гриб с названием «Весёлка», вошедший в книгу рекордов Гиннеса как рекордсмен по скорости роста. Каждые 2 минуты он вырастает на сантиметр! В первый день он выглядит как сероватое яйцо, на второй становится зонтиком на высокой ножке, а на третий его уже и не видно. Это рекорд не только для грибов, но и для растений. Даже быстрорастущий бамбук увеличивается в разы медленнее — от 0,6 до 1,7 миллиметра в минуту.

20 000 единиц g — с таким ускорением «выстреливают» в воздух созревшие споры гриба пилоботуса кристаллического, живущего на конском навозе. Космонавты, стартующие к МКС, испытывают перегрузку примерно в 3 g, а нагрузка, превышающая 10 g, может стать для человека смертельной.

В период роста тургорное давление гриба достигает семи атмосфер (равно давлению в шинах самосвала-десятитонника). Поэтому, казалось бы, мягкая шляпка гриба может пробиться не только сквозь асфальт и бетон, но и более твердые поверхности, такие как мрамор и железо. Если не пройдёт сама шляпка, то постепенно преграду разрушит мицелий.

Некоторые грибы имеют светящиеся грибницы. Например, опёнок осенний, растущий на трухлявых пнях. При этом грибница пронизывает пень густо. В темноте можно увидеть, как гнилушки светятся — фосфоресцируют. Это зрелище раньше очень пугало людей, тут же населивших лес ведьмами и лешими. Что интересно – мерцание таких огней напоминает передвижение живых существ, так как изменяется при каждом наклоне, каждом повороте головы.

Оказывается, грибы делятся на мужские и женские особи. Об этом говорит строение ДНК грибов, напоминающей половые хромосомы человека. Об этом сообщил Джозеф Хейтман, изучающий грибы Phycomyces blakesleeanus в Медицинском центре Университета Дюка. Половозрелые грибы могут давать общее потомство. Не все грибы имеют подобные гены, а значит среди грибов тоже есть эволюционирующие особи и, кто знает, к чему приведёт подобная эволюция.

Многие грибы содержат вещества, вызывающие состояние эйфории и галлюцинации. Это знали древние шаманы и викинги. Шаманы использовали это свойство грибов для проведения ритуалов, а викинги – чтобы придать себе смелости и атаковать врага со всем бесстрашием и мощью.

Интересно, что в тех местах, где грибы растут активно, в том числе и в России, сложено множество легенд и преданий с участием грибов. При этом грибы могут быть добрыми «Грибок-лесовичок» и злыми: «Ведьмин гриб». Грибы помогали выжить человеку в лесу, показать, где спрятан клад, а могли и заманить огнями, запугать и погубить. Сон, в котором грибы видела женщина, предвещал скорую беременность. Если же грибы снились мужчине, то ему нужно было быть разборчивым в отношениях с женщинами.

Источник: http://2planeta.ru/news/rozhdennye_v_sporakh_ljubopytnye_fakty_o_gribakh/2019-08-31-79050