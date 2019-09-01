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Рожденные в спорах: любопытные факты о грибах

16:38. 1 сентября 2019 Просмотров - 328 Нет комментариев Опубликовал:

Учёные считают грибы самыми разнообразными живыми существами на нашей планете. Их так много, что на каждый вид растений приходится 6 видов грибов. При самом приблизительном подсчёте получается, что грибов около 2 миллионов видов. Изучено при этом лишь 100 тысяч, а классифицировано и того меньше. Грибы, в отличие от сотен видов живых существ, пережили все земные катаклизмы. У них также есть шанс пережить всех на нашей планете…

Долгие споры о том, что такое грибы: растения или животные, закончились в 1960 году, когда они были выделены в отдельное царство грибов. По содержанию белков грибы ближе к животным, а по составу углеводов и минералов — к растениям.

Телом гриба является мицелий, расположенный в земле. Он может простираться на огромные расстояния. А непосредственно гриб — это плод, предназначенный для реализации программы размножения.

Боровики, или белые, — одни из самых крупных грибов. Они способны набрать вес до 3 килограммов. Но рекордсменами считаются шампиньоны, которые вырастают до 5,5 килограмма

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Очень большой белый гриб нашли в Америке (штат Висконсин) в 1985 году. Он весил 140 кг и имел охват два метра. Но, как мы помним — это лишь видимая часть. В штате Орегон найдена грибница, занимающая площадь 900 гектаров и весящая несколько сотен тонн! А вот в Швейцарии обнаружили гриб в возрасте около 1000 лет — опёнок, размерами 800 х 500 метров. Его грибница занимает 35 гектаров площади швейцарского национального парка г. Офенпасс.

10 сантиметров — на такую высоту способны поднимать споры сами грибы при отсутствии ветра. Они создают движение воздуха: шляпка охлаждается из-за испарения воды, и касающийся ее холодный воздух опускается. В результате по краю шляпки создается воздушный вихрь, который поднимает споры наверх. Для обнаружения аэродинамических способностей у грибов понадобились лазеры и высокоскоростная съемка.

Доказан тот факт, что грибы существовали 400 миллионов лет назад, то есть, задолго до появления динозавров. Они являются одними из древнейших обитателей планеты, наряду с папоротниками. Но если гигантские папоротники, сохранившиеся с того же периода, значительно измельчали, то грибы, приспосабливаясь, видоизменялись и, похоже, все эти виды существуют и сейчас.

1450 год до нашей эры — время, когда появилось первое изображение гриба. Специалисты нашли его на наскальном рисунке в египетской царской гробнице.

Если бы грибы были менее живучи, они бы не сохранили своего многообразия. Насколько они живучи может представить каждый, кто хоть раз болел грибковой инфекцией или боролся с грибковым поражением стен. Вывести грибок крайне сложно. Ещё бы! Грибы выживают на высоте 30 тысяч метров над землёй, выдерживают высокое облучение (в центре Чернобыльской аварии грибы выжили) и давление в 8 атмосфер. Они могут жить даже на поверхности серной кислоты!

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Грибы передвигаются. Не все, конечно. Сейчас к «ходячим» грибам относится только один: «Плазмодий». Найти его можно в средней полосе России. Гриб этот не имеет ножки и по своему виду напоминает съёжившуюся медузу. Он полупрозрачен и студенист. Передвигается, переваливаясь с боку на бок. Скорость невысока, но попасть в более подходящее место за несколько дней сможет, иногда даже на пень забирается.

0,12 грамма фаллоидина — главного токсина бледной поганки содержится в одном среднем грибе. Этого достаточно, чтобы убить человека.

80 лет — столько могут прожить растущие на деревьях грибы-трутовики. Их размер с годами увеличивается. Масса самого большого известного гриба — 500 килограммов. Рекорд принадлежит двадцатилетнему китайскому трутовику. Его длина — около 11 метров.

Удивительно, но грибы вырабатывают витамин Д, если, конечно, им достаточно солнечного цвета. От этого зависит цвет шляпки гриба.

Грибы питаются червями-нематодами, расставляя на них ловушки из колец мицелия. Если червь коснётся такой ловушки, то прилипает к ней и тут же оказывается опутанным нитями грибницы. Спастись шансов нет никаких. Споры грибов могут прорастать внутри живых существ. Но если человек заболевает, то гусеница, например, погибает. А гриб развивается. Одной маленькой бледной поганки хватит, чтобы убить 4 человека. А вот мухоморов понадобится несколько штук. Из грибов готовили сильнодействующие яды и активно использовали для устранения противников. Императора Клавдия отравила его жена Агриппина, сварив суп из бледной поганки.

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Половина жителей России собирает грибы для еды самостоятельно. Каждый пятый покупает их на рынке. 16% – в магазине. 14% россиян никогда не ели грибов и не планируют этого делать.

Грибы с глубокой древности использовались как лекарственные средства. Да и сейчас во многих домах растёт в банках «чайный» или «молочный» гриб, напиток из которого повышает иммунитет и борется с воспалительными заболеваниями. В 1940 году А. Флемминг из дрожжевых грибов выделил пенициллин, открыв эру антибиотиков. Лечебными свойствами обладают шампиньоны, рядовки фиолетовые, опята луговые и осенние, молочник, чага и говорушки. А кожица дождевиков используется вместо лейкопластыря — внутренняя её часть стерильна и обладает бактерицидными свойствами.

Грибы – источник белка и, в меньшей степени, углеводов, при этом совершенно не содержат холестерина. Кстати, именно потому, что грибы не содержат животных насыщенных жиров они не могут быть отнесены к классу животных. Кроме белка и углеводов, грибы богаты витаминами В1, В2, Д, селеном, калием, ниацином и антиоксидантами.

Грибы размножаются спорами. Взяв пробы воздуха практически в любом помещении, можно обнаружить споры грибов. Если говорить о грибах традиционных, то обычный шампиньон выбрасывает до 40 миллионов спор! Гриб-навозник – 100 миллионов спор. Рекордсменом же является гриб-дождевик, выбрасывающий более семи триллионов спор! При этом споры выбрасываются на расстояние более двух метров и летят они со скоростью автомобиля: 90 км/час или 25 метров в секунду. Если бы каждая из спор проросла и дала всего одно плодовое тело, то уже к третьему поколению суммарная масса грибов в 800 раз превысила бы массу Земли.

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В российских лесах можно встретить гриб с названием «Весёлка», вошедший в книгу рекордов Гиннеса как рекордсмен по скорости роста. Каждые 2 минуты он вырастает на сантиметр! В первый день он выглядит как сероватое яйцо, на второй становится зонтиком на высокой ножке, а на третий его уже и не видно. Это рекорд не только для грибов, но и для растений. Даже быстрорастущий бамбук увеличивается в разы медленнее — от 0,6 до 1,7 миллиметра в минуту.

20 000 единиц g — с таким ускорением «выстреливают» в воздух созревшие споры гриба пилоботуса кристаллического, живущего на конском навозе. Космонавты, стартующие к МКС, испытывают перегрузку примерно в 3 g, а нагрузка, превышающая 10 g, может стать для человека смертельной.

В период роста тургорное давление гриба достигает семи атмосфер (равно давлению в шинах самосвала-десятитонника). Поэтому, казалось бы, мягкая шляпка гриба может пробиться не только сквозь асфальт и бетон, но и более твердые поверхности, такие как мрамор и железо. Если не пройдёт сама шляпка, то постепенно преграду разрушит мицелий.

Некоторые грибы имеют светящиеся грибницы. Например, опёнок осенний, растущий на трухлявых пнях. При этом грибница пронизывает пень густо. В темноте можно увидеть, как гнилушки светятся — фосфоресцируют. Это зрелище раньше очень пугало людей, тут же населивших лес ведьмами и лешими. Что интересно – мерцание таких огней напоминает передвижение живых существ, так как изменяется при каждом наклоне, каждом повороте головы.

Оказывается, грибы делятся на мужские и женские особи. Об этом говорит строение ДНК грибов, напоминающей половые хромосомы человека. Об этом сообщил Джозеф Хейтман, изучающий грибы Phycomyces blakesleeanus в Медицинском центре Университета Дюка. Половозрелые грибы могут давать общее потомство. Не все грибы имеют подобные гены, а значит среди грибов тоже есть эволюционирующие особи и, кто знает, к чему приведёт подобная эволюция.

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Многие грибы содержат вещества, вызывающие состояние эйфории и галлюцинации. Это знали древние шаманы и викинги. Шаманы использовали это свойство грибов для проведения ритуалов, а викинги – чтобы придать себе смелости и атаковать врага со всем бесстрашием и мощью.

Интересно, что в тех местах, где грибы растут активно, в том числе и в России, сложено множество легенд и преданий с участием грибов. При этом грибы могут быть добрыми «Грибок-лесовичок» и злыми: «Ведьмин гриб». Грибы помогали выжить человеку в лесу, показать, где спрятан клад, а могли и заманить огнями, запугать и погубить. Сон, в котором грибы видела женщина, предвещал скорую беременность. Если же грибы снились мужчине, то ему нужно было быть разборчивым в отношениях с женщинами.

Источник: http://2planeta.ru/news/rozhdennye_v_sporakh_ljubopytnye_fakty_o_gribakh/2019-08-31-79050

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