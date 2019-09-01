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Новости из околоземного пространства

15:22. 1 сентября 2019 Просмотров - 256 40 коммент. Опубликовал:


Новости из околоземного пространства.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5247328.html

Метки: космос, криминал, робототехника, Россия, США, юмор

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