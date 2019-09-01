Новости из околоземного пространства
15:22. 1 сентября 2019 Просмотров - 256 40 коммент. Опубликовал: feedmatic
Новости из околоземного пространства.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5247328.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5247328.html
100% человекообразных роботов посылают на МКС русские.
Надеюсь, Фёдор вполне традиционен в своей ориентации?
Все зависит от того, хватило ли Фёдору болтов…
А чё, их для этого надо много?
Нет, всего один.
Ну, один найдёт.
У него есть заметная ярко-красная кнопка.
“Кнопка для дураков” называется?
Они там уже ох***ли с этим роботом.Скоро соревнование организуют ,кто больше бесполезных жестянок в космос закинет,мало им свалок в Подмосковье.
Вам не приходит в голову то, что робот, например, может выдерживать перегрузки, смертельные для человека? Не говоря уже о температурных допусках. С учетом освоения космоса разработка весьма практичная.
Да и вообще, нечего людям в космосе делать, они там здоровье теряют. Пусть бы роботы летали. Когда техника разовьётся до немыслимых высот, когда условия там будут получше, вот тогда пусть и человек летит.
Думаю если и выходить в космос ближний – так осваивать Луну, строя там базу. Например на обратной стороне можно организовать рубеж с вооружением для уничтожения метеоритов. Например волновое при освоении теории эфира и передачи энергии через него.
Это так забавно – все споры, склоки и все мотивации цивилизации всей планеты может схлопнуть один крупный метеорит.
Всегда казалось неэффективным сбивать метеориты. Обломки всё равно останутся и полетят к Земле. Вместо одной катастрофы – сотня. Вот если их аннигилировать. Чтобы – фук! – и нету.
Один метеорит может долететь и пробить земную кору. Тогда катастрофа неминуема. Мелкие же хоть и нанесут урон, но цивилизацию не убьют.
=осваивать Луну, строя там базу.=
Уважаемый BlackCat,а Вы уверены что нас туда пустят? Да еще на обратную сторону? Сумеваюсь я…)
При должном уровне развития все возможно. Пока же для кого то мы дикари-людоеды на острове в бескрайнем океане.
Думаете просто так закрыли лунную программу?
Херня это голимая и дурацкий пиар,т.к. есть еще радиационный пояс.
Робот это машина выполняющая механические операции по заложенной программе и человекообразная машина не самый лучший образец для тупого станка.
Не забывайте про ИИ. То, что я описал в посте про сознание – ключ к созданию самообучающегося ИИ. Ибо все вполне механично.
Любой самообучающийся ИИ очень опасен для всего руководства потому что первое, что он сделает это грохнет их всех на хер,как самую большую опасность для всей планеты.
Лишь в случае прихода к мысли о том, что «руководство» использует его не во благо ему или этому миру.
С головой все в порядке? Уже самый тупой должен понять, что это “руководство” работает только на собственное благо,а поэтому опасно для всего остального населения.
Вы же сама добродетель – о чем Вам даже в этом случае переживать?
Да по сравнению с нынешним “руководством” любой дебошир и пьяница просто ангел небесный.Лично мне не о чем переживать.
Ну вот и славно.
ИИ заполонил весь ЯП.Какую статью не откроешь…ИИ везде в комментах.Не спит,не ест,не работает…Вы просто устанете общаться с ИИ,и пожалеете потраченное время.
Да, такое впечатление что “хохлы” и “коты драные” трудятся круглосуточно. Точно, ИИ ,только бракованные, логично мыслить не в состоянии..
Логично мыслить…не смешите подковы Степаныча.Слово “логика” только проговаривается,а означает оно для ИИ…примерно как синхрофазатрон.Слово серьезное,непонятное…можно применять.Я даже не знаю какое точное определение подобрать этому проявлению…ущербность,что-ли…хотя бракованность тоже имеет право жить.Уже даже не раздражает…а..”хорошо что я не такой”-это ближе к определению.Как чувство жалости…оно же двух видов бывает…либо к сердцу прижать от всей души…либо добить,что б не мучался.
Там не хватает человечности , двуличие.
Вы правы , так как , пока, отношения ЕИ с ИИ не спрогнозированы.
Да глупости все это про ИИ,он невозможен изначально. Интеллект это в первую очередь осознание себя как личности.А как только появляется личность она в первую очередь начинает работать в собственных интересах,все остальное тупой комп,машинка для расчетов по заложенным программам.
Это я в поддержку Ъ.
Скорее не личности,а индивидуума…
Личность всегда индивидуальна.
Угу…только индивидуумы не всегда награждены личностью.
Всегда рад тебя
видеть.
Когда яичкии тебе щекочат, приятно?
Ну вот ,собственно, о тебе выше я и писал…ты всегда вовремя.И..не предлагай мне больше свои услуги.Знай..твой гомосексуализм-это твоя болезнь.Лечится только трудом и медикаментозно.
Ну ты давай, лечись от недуга )))
Суть новости: “Фёдор” включал дрель и протирал руки полотенцем. Следующая новость будет такая: в корпусе МКС опять какой-то мудак насверлил дырок, а кто это – х..йзнает..))
Дырку просверлила пиндосовская истеричная баба – это все знают , даже лунатики. А Федя – мужик с красной кнопкой!