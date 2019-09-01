Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом заявляет теперь уже даже не Владимир Путин, который говорит о закате гегемонии Запада с 2007 года, с момента Мюнхенской речи, но — кто бы мог подумать — президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы видим конец западной гегемонии в мире, — отметил Макрон. — Обстоятельства меняются». И это далеко не рядовое заявление.

Французский президент отметил, что мировой порядок «переживает беспрецедентный кризис». Новый мировой порядок, если говорить точнее, доктрина, провозглашённая американским президентом Джорджем Бушем — старшим в момент крушения советского блока и подразумевающая беспрепятственное развёртывание однополярного мира под предводительством США.

И, как ни странно, наиболее пострадавшей частью света, понёсшей самые значительные издержки от реализации однополярного проекта, стала даже не Россия, которая в итоге отстояла свой геополитический суверенитет, а именно Европа — главный «союзник» (а по сути, вассал) США, безудержно ринувшийся в пучину однополярной глобализации с головой. Что и заметил спустя четверть века, казалось бы, ставленник той самой глобалистской элиты Макрон.

Объявив себя победителями в холодной войне, американцы, прежде оккупировавшие часть Европы, в итоге захватили её целиком, провозгласив наступление так называемого американского века. По замыслу американских стратегов, финальной стадией его завершения в качестве некоей данности и должен был стать однополярный мир, выражающий собой не что иное, как всеобщую, мировую систему ценностей, единое политическое пространство и универсальную мировоззренческую модель, выстроенную на основе американского (и шире — западного) цивилизационного опыта, объявленного идеальным и универсальным. Всё это должно было, как задумывалось, быть реализовано и воплощено в универсальную общемировую модель, выражающую собой не что иное, как глобальную доминацию США в планетарном масштабе.

Однако, как всегда бывает в реализации таких грандиозных утопий, что-то пошло не так. А именно: Россия, отстоявшая свой суверенитет, став новым центром сопротивления американской глобализации, и Китай, фактически (если не оперировать виртуальными показателями, а обратиться к реальному сектору) ставший экономикой номер один, потеснив (или почти потеснив, если учитывать фондовые цифры на экране) США с мирового экономического пьедестала. На это и указывает Макрон: «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии».

Собственно, «новая стратегия», упоминаемая Макроном, — это и есть стратегия многополярного мира — реальная геополитическая альтернатива однополярности, мировоззренческая система, разрушающая миф о новом мировом порядке, подкреплённая стратегическим первенством России — особенно в области обеспечения реальной, а не виртуальной, как у США, глобальной безопасности — и экономическим первенством Китая, ещё одним полюсом грядущей многополярности.

Однако американские глобалисты, с устремлённостью, вообще свойственной англосаксам, продолжают настаивать на своём доминировании, широко сопротивляясь многополярному проекту по всем фронтам.

Ведь суть глобализации, что следует подчеркнуть особо, кроется не столько в силовом, жёстком и открытом покорении государств и народов, что было свойственно прежним, более тёмным, с точки зрения современного Запада, временам.

Основа глобального доминирования Запада выстраивается в первую очередь на принятии западной системы ценностей, своего рода западных смысловых кодов. И уже только после этого приходят американцы с их военными базами (мягкий сценарий) или прилетают американские бомбардировщики и «Томагавки» (жёсткий сценарий для непокорных), чтобы завершить начатую прежде на мировоззренческом уровне вестернизацию.

Но кто-то сдаётся сам, полностью приняв в себя западные ценности, как поздний, идеологически выродившийся, преклоняющийся перед «ценностями» Запада и деградировавший в элитах «совок».

Что уж говорить о Европе, которая всегда считала, что это именно она и породила эти ценности, как и саму Америку, открыв её для мира. Что ж, открыли — получите, распишитесь. Европа — первое пространство, поставленное под полный контроль американскими глобалистами, тотально оккупированное и экономически подчинённое, без капли субъектности и намёков на суверенитет. Что и обнаруживает французский президент Макрон, аккуратно заявляя о том, что «европейской цивилизации необходима новая, дальновидная стратегия».

Нам же, поняв пагубность воздействия США на Европу, необходимо начать действовать симметрично американцам, то есть налаживать контакты не с евробюрократическими структурами ЕС, тотально управляемыми из Вашингтона, а напрямую с отдельными лидерами государств Европы. Тем самым разрушая единство и монолит американского контроля над Евросоюзом. Тем более что всё большее количество европейских лидеров уже открыто заявляют о необходимости восстановления прямых контактов с Россией, тяготясь жёсткой американской опекой. Но в авангарде всё же оказывается ловкий, смышлёный и сообразительный Эммануэль Макрон, который не только вспомнил о том, что Россия — это неотъемлемая часть Европы, простирающейся от Лиссабона до Владивостока, он и прямо предлагает, отбросив всё, восстановить сотрудничество с Россией по всем направлениям.

«Мы находимся в Европе. Если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряжённостями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны, — отметил он. — Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново». И последний гвоздь в гроб глобализации: «Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении», — уже совсем прямо, в качестве призыва заявляет французский президент. Ещё бы, ведь без России униженная американцами и раздавленная натовским военным сапогом Европа никогда не восстановит свой суверенитет и не вернёт самостоятельность. Что уж говорить о восстановлении статуса цивилизации, полноценного участника многополярного справедливого мира, который Европа утратила в тот момент, когда нога янки впервые ступила на её землю.

Россия, как и всегда это было в прежние века и эпохи, — это единственный и основной гарант субъектности, независимости и свободного развития Европы. Не в качестве колонии, как при нынешнем доминировании США, а именно цивилизации, Европы народов. Ибо никто не любит Европу так, как любят её русские, сами сохраняющие свою евразийскую, цивилизационную самобытность и именно поэтому понимающие ценность самобытности европейской. Так что Макрон, остро чувствующий меняющиеся тренды и душой болеющий за свободную Европу (а это значит — без Америки), правильно всё сказал. Главное, чтобы сейчас не выяснилось, что он, оказывается, невзначай изнасиловал чернокожую горничную или замешан в педофильском скандале. Остальное — свободная Европа народов без Америки и в дружеских отношениях с Россией — дело техники.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108177