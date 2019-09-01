Где деньги?

России явно не хватает денег — на пенсии, на здравоохранение и даже на армию. И, как это часто бывает, самая требовательная и непримиримая часть граждан обвиняет в этом правительство и лично Путина. Плохо работают. Вот они бы на его месте развернулись.

Я решил посмотреть динамику валового внутреннего продукта (ВВП) в развитых странах. Ну, чтобы было понятно, действительно ли плохо только у нас, а все остальные президенты и министры умеют управлять государствами? Как и следовало ожидать, Россия не одинока.



Неплохо обстоят дела в США.

Прекрасную динамику демонстрирует Китай.







Но на этом хорошие новости заканчиваются — уже у Японии дела так себе.





Германия чувствует себя лучше Японии (зубья пилы помельче), но по прогнозу в 2019 году опять ожидается падение.





Французская кривая практически повторяет немецкую, только ВВП ниже.





Как Бразилия оказалась в этом списке на шестом месте, сказать трудно. Видимо, за былые заслуги.





Проблемы Великобритании примерно те же, что и у всех европейских стран. Неудивительно, что Королевству захотелось отмежеваться от ЕС.





Италия, как и остальные страны Евросоюза, никак не может прийти в себя после кризиса 2008 – 2009 гг. А маститые экономисты говорят, что приближается следующий.



Наконец, мы.





Видно, что после 2016 года экономика адаптировалась к новым условиям, прежде всего к санкциям, и ВВП постепенно отвоевывает потерянные позиции. Однако до уровня 2014 года нам еще идти и идти.



Нельзя забывать, что в национальной валюте все выглядит не так печально. Но это целиком и полностью заслуга Центробанка.





Если не учитывать монстров — Китай и США, то я бы не сказал, что у ведущих экономик мира дела обстоят радикально лучше, чем у нас. Притом, что у этих стран не было ни Крыма, ни, соответственно, санкций. Скажу больше: я полностью удовлетворен тем, как наши финансисты отразили масштабную атаку осени 2014 года.



Разумеется, утверждать, что жить стало лучше и веселей, никто не станет. Но и Европа с Японией и Южной Америкой переживают не самые лучше времена. По всей видимости, кризис действительно не за горами. И думать лучше не о том, кто с какими показателями в него войдет, а с какими выйдет.



Жизнь под санкциями нас многому научила, во всяком случае, внутренний рынок стал чувствовать себя получше, чем пять лет назад. В кризисные времена, когда каждый за себя, надеюсь, нам это поможет.



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Графики брал здесь.

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/46912-gde-dengi.html